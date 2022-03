Więcej informacji na temat popularnych filmów i seriali znajdziecie na stronie Gazeta.pl

"Rodzina Addamsów" to film, który zyskał status kultowego. Kiedy pojawiły się wieści, że Netflix przygotowuje serial nawiązujący do potwornego klanu, fani z niecierpliwością czekali na szczegóły. Produkcja będzie opowiadać o dalszych losach Wednesday Addams. Niedawno oficjalnie potwierdzono, że w serii pojawi się Christina Ricci, która wystąpiła jako córka Morticii i Gomeza w dwóch filmach Barry'ego Sonnenfelda.

Netflix przygotowuje kontynuację "Rodziny Addamsów". Do obsady dołączyła Christina Ricci

Już niedługo rozpoczną się zdjęcia do nowej odsłony losów Wednesday Addams. Serial produkowany jest na zlecenie Netfliksa. Za kamerą stanie Tim Burton, autorami scenariusza są natomiast Alfred Gough i Miles Millar. W postać tytułową wcieli się Jenna Ortega. W rolach Morticii i Gomeza zobaczymy Catherine Zetę-Jones oraz Luisa Guzmána. Twórcy serialu postanowili wyjść naprzeciw oczekiwaniom fanów i zaangażowali także Christinę Ricci. Aktorka nie zagra co prawda starszej wersji Wednesday Addams, tylko zupełnie nową bohaterkę. Podobno ma to być jednak znacząca postać, która często będzie pojawiać się na ekranie. Producenci zatrudnili gwiazdę, aby zamaskować nieobecność Thory Birch, która z powodów prywatnych musiała przerwać zdjęcia.

Produkcja skupia się na dalszych losach Wednesday Addams. Główna bohaterka jest studentką Nevermore Academy. Dziewczyna musi znaleźć sposób na opanowanie nasilających się zdolności parapsychicznych. W międzyczasie próbuje powstrzymać serię morderstw i poznać tajemnicę z przeszłości, którą skrywają jej rodzice.

Serial ma się pojawić na Netfliksie jeszcze w 2022 roku. Pierwszy sezon będzie miał dziewięć odcinków.

