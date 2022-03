Więcej ciekawych newsów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Korespondent "Wiadomości" TVP połączył się z Waszyngtonu ze studiem na Woronicza w Warszawie. Podczas programu miał przybliżyć widzom podróż prezydenta USA do Europy - Joe Biden weźmie udział w szczycie NATO i Rady Europejskiej. Jednak w czasie transmisji na żywo nie wszystko poszło zgodnie z planem.

W czwartek Joe Biden weźmie udział w szczycie NATO, a także w szczycie Rady Europejskiej - zaczął Rafał Stańczyk.

Dziennikarz TVP wykonał unik niczym z "Matrixa"

Kiedy dziennikarz wypowiadał drugą część zdania, musiał wykonać błyskawiczny unik. Jedna z lamp oświetlających go w czasie nagrania straciła pion i zaczęła przewracać się w stronę mówiącego, co mogliśmy zauważyć w kadrze. Korespondent wykazał się szczególnym profesjonalizmem i opanowaniem.

Podczas sytuacji nie zająknął się nawet na chwilę - z godnością usunął się lampie z drogi i kiedy ta uderzyła o ziemię, Rafał Stańczyk powrócił na swoje miejsce i dalej relacjonował wydarzenia w USA.

Joe Biden obraził dziennikarza przed kamerami. Myślał, że ma wyłączony mikrofon

Fragment nagrania pojawił się na Twitterze innego dziennikarza związanego z TVP Info. Daniel Liszkiewicz nie mógł wyjść z podziwu.

Rafał Stańczyk - profesjonalizm poziom supermistrz - napisał Daniel Liszkiewicz.

Na wpis kolegi postanowił półżartem odpowiedzieć sam zainteresowany:

Dziękuję. Na szczęście wzięliśmy ze sobą tylko jedną lampę - odpisał Paweł Stańczyk.

Joe Biden w środę rozpocznie podróż do Europy. Oprócz udziału w szczycie NATO i Unii Europejskiej ma spotkać się z przywódcami G7.

