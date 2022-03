"Love Island". Ania na zdjęciach z przeszłości. To naprawdę ona? Olbrzymia metamorfoza

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie Gazeta.pl.

28 lutego na antenę Polsatu wrócił program "Love Island". To już piąta edycja randkowego hitu, w którym uczestnicy walczą o miłość na oczach wielotysięcznej publiczności. W tle ich zmagań dotarliśmy do archiwalnych zdjęć uczestniczki show, Anny Woźniak. Wyspiarka na zdjęciach z przeszłości jest niemal nie do rozpoznania.

"Love Island". Ania przeszła metamorfozę

Ania ma 28 lat, pochodzi z Kielc i jest dietetyczką. Od pięciu lat działa także w branży fitness jako trenerka personalna i influencerka. Kielczanka w wolnym czasie kocha gotować, w szczególności desery, których zdjęcia chętnie wrzuca na Instagram, jak i trenować pole dance. Uczestniczka show na zdjęciach z przeszłości prezentuje się znacznie bardziej naturalnie. Jej włosy są krótsze, jaśniejsze, usta wyraźnie mniejsze. Makijaż kobiety również wydaje się lżejszy i mniej zauważalny.

"Love Island". Kiedy i gdzie oglądać?

Piąta edycja popularnego show rozpoczęła się 28 lutego. Nowe odcinki można oglądać od poniedziałku do piątku oraz w niedziele o godzinie 22.05. Wielki finał zostanie wyemitowany najprawdopodobniej na początku kwietnia 2022 roku. W piątym sezonie "Love Island" o miłość walczą aktualnie: Konrad Sjoberg, Julia Muller, Michał Gałka, Anna Woźniak, Łukasz Urbaniak, Iwona Kuczera, Robert Pietrek, Patrycja Izydorczyk, Kamila Rumin oraz Włodek Troszyn.

