"M jak miłość". Katarzyna Cichopek i Marcin Mroczek znikają z planu! "Ostatni dzień"

Kasia Cichopek i Marcin Mroczek znikają z serialu "M jak miłość", aby udać się na zasłużoną przerwę. Jak dowiadujemy się z mediów społecznościowych aktora, zdjęcia do najnowszego sezonu produkcji się zakończyły. Zgodnie z ustalonym harmonogramem aktorzy znikają z planu filmowego na ponad cztery tygodnie.

"M jak miłość". Kasia Cichopek i Marcin Mroczek znikają z serialu

Fani show mogą jednak odetchnąć z ulgą, bowiem na szklanym ekranie nieobecność Cichopek i Mroczka będzie niezauważalna. Z filmiku udostępnionego na Instagramie przez odtwórczynię roli Kingi słyszymy pytanie aktora do Cichopek:

Dzisiaj ostatni dzień i miesiąc urlopu. Masz jakieś plany wyjazdowe?

Na co ta odpowiada:

Całą masę. To się jeszcze okaże.

Przypominamy, że w ostatnim czasie Kasia Cichopek poinformowała o rozstaniu z Marcinem Hakielem. Informacja zelektryzowała media. Związek pary uchodził za wyjątkowo udany i nawet najbliższe osoby z otoczenia miały być przekonane, że dawne nieporozumienia między małżonkami to zamierzchła przeszłość. Do grona znajomych, którzy nie kryją zaskoczenia takim obrotem spraw, jest nie tylko ekipa "Pytanie na śniadanie", do której od września 2020 roku Kasia dołączyła, ale także obsada "M jak miłość". Więcej na ten temat znajdziecie pod tym adresem.

