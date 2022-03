"Ślub od pierwszego wejrzenia". Julia rozwiodła się z Tomaszem. Humor szampański

Więcej na temat programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" przeczytasz na portalu Gazeta.pl

REKLAMA

Julia Gołebiowska swojego przyszłego męża, Tomasza Jochymskiego, poznała na chwilę przed złożeniem przysięgi małżeńskiej w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia". Niemal od początku było wiadomo, że para ta jest słabo dobrana, jednak kroplą, która przelała czarę goryczy, była burzliwa rozmowa małżonków w towarzystwie eksperta i kamer. Wtedy to uczestnik przyznał, że małżeństwo z Julią miałoby większe szanse powodzenia, gdyby kobieta schudła. Gołębiowska jeszcze tego samego dnia ulotniła się z mieszkania niedawno poślubionego męża. Chociaż praktycznie to ten moment był końcem ich małżeństwa, to formalnie zakończyło się ono dopiero niedawno.

Zobacz wideo "Ślub od pierwszego wejrzenia". Wydawało się, że te pary przetrwają

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Julia świętuje rozwód z Tomaszem

Spekulacje o rozwodzie potwierdziła Julia w rozmowie z portalem cozatydzien.pl. Jak wnosimy po jej ostatnich relacjach na Instagramie, uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie rozpacza po nieudanym małżeństwie. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia Gołebiowskiej, do których pozuje w pięknej, zielonej sukience, w dłoni zaś dzierży szampana.

Dzisiaj świętujemy! A jest co (...) Ja już jestem w balowym nastroju i wiem, że dzisiejszy wieczór będzie wyjątkowy - podsumowała Julia.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Julia obejrzała swój ślub w telewizji. Dzień przed rozwodem...

Dzień przed rozprawą Julia zdążyła obejrzeć odcinek eksperymentu, w którym był pokazany jej ślub z Tomaszem. Ta zbieżność niezwykle rozbawiła przyszłą rozwódkę.

Takie rzeczy w TV na dzień przed rozwodem - śmiała się na Instagramie.

Jak wiemy z odcinka specjalnego "Ślubu od pierwszego wejrzenia", serce byłej żony Jochymskiego jest już zajęte. Miejmy nadzieję, że to właśnie u boku nowego ukochanego urocza blondynka odnajdzie akceptację i stabilizację.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.

Najnowsze informacje z Ukrainy po ukraińsku w naszym serwisie ukrayina.pl

Новини з України - Ukrayina.pl