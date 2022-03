Więcej informacji na temat telewizyjnego show znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Polska edycja programu "Mask Singer" wywołuje dużo emocji. Show zadebiutowało na ekranach telewizorów 5 marca 2022 roku i od początku cieszy się sporą popularnością. Widzieliśmy już gwiazdy w najróżniejszych przebraniach: od Koguta, Ośmiornicy, Ważki, po Deszcz, czy Bociana. W masce Ośmiornicy ukrywał się Stefano Terrazzino. Nowy odcinek również nie zawiódł wielbicieli rozwiązywania zagadek. Oprócz fantazyjnych przebrań widzowie mogli dowiedzieć się, kto się krył pod maską Monstera.

"Mask Singer". Kto się krył pod maską Monstera?

Na wielkiej scenie wystąpiły gwiazdy w przebraniach: Prysznica, Róży, Słońca, Kota i Monstera. Jako pierwszy swój występ zaprezentował Kot. Zdradził, że jest wielkim fanem sportowych samochodów. Według Kuby Wojewódzkiego, za maską mógłby ukrywać się Antek Królikowski.

Jako druga na scenie "rozkwitła" Róża, którą według jurorów jest Ewa Wachowicz, Justyna Steczkowska, Paulina Krupińska i Magdalena Ogórek. Róża zdradziła, że mieszka w Polsce i ma rock&rollową duszę.

Prysznic w podpowiedzi wyznał, że od dziecka marzył o sławie i prowadzi zdrowy tryb życia. Zdaniem jurorów pod kostiumem ukrywa się Marcin Tyszka, albo autor hitu "Kroplą Deszczu" Gabriel Fleszar.

Słońce zdradziło, że "jest permanentnie zakochane". Po pierwszych sekundach występu padło, że pod maską kryje się Małgorzata Ostrowska. Ostatni występ należał do Monstera, który według jurorów miał być Michałem Żurawskim, Maciejem Stuhrem, albo Borysem Szycem. Monster zdradził, że jest majsterkowiczem i lubi malować.

Zdaniem głosujących, do następnego odcinka przeszła Róża, Słońce i Prysznic. W decydującym pojedynku Kot zmierzył się z Monsterem. Ostatecznie to Monster musiał zdjąć maskę. Pod kostiumem krył się były wokalista zespołu Kombi, Grzegorz Skawiński, co okazało się ogromną niespodzianką. Tożsamość reszty osób pozostanie tymczasowo nieodkryta.

