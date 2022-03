Więcej informacji na temat popularnych programów telewizyjnych znajdziecie na stronie Gazeta.pl

REKLAMA

Zobacz wideo Trzecia edycja "Sanatorium miłości" już została uznana za najbardziej kontrowersyjną

Już 20 marca rusza nowy sezon "Sanatorium miłości". Randkowe show dla seniorów cieszy się ogromną popularnością. W nowej edycji gościnnie wystąpią Iwona i Gerard, których miłość narodziła się na planie programu. Poznaliśmy już też wszystkich uczestników czwartej odsłony hitu TVP. O miłość zawalczy sześć kobiet i sześciu mężczyzn.

Unikanie słońca i odpowiednia herbata. Oto sposoby gwiazd na młody wygląd

"Sanatorium miłości". Piotr

Piotr pochodzi z Piaseczna. Przez 28 lat był żonaty, jest ojcem dwójki dzieci. Mężczyzna jest spokojny, pogodny, odpowiedzialny i pełen apetytu na życie. Uczestnik zajmował się zawodowo wieloma rzeczami. Prowadził salon samochodowy, handlował antykami, a obecnie jest kontrolerem jakości.

"Sanatorium miłości". Andrzej K.

Andrzej K. mieszka w Tomaszowie Mazowieckim. Mężczyzna to urodzony artysta. W przeszłości pracował jako dekorator wystaw i wnętrz sklepowych, sal weselnych oraz kościołów. Obecnie jest sprzedawcą w sklepie ze sprzętem sportowym. Jego pasją, którą planuje rozwijać na emeryturze, jest rzeźbiarstwo. Uczestnik grywa też niewielkie epizody w polskich serialach. Andrzej nie wyobraża sobie życia bez sportu, uwielbia też taniec.

"Sanatorium miłości". Marek

Marek pochodzi z Gdyni. Na co dzień jest bardzo spokojny, jednak od czasu do czasu lubi wybrać się na imprezę. Zaczynał jako mechanik samochodowy, dziś jest specjalistą od systemów parowych. Wolny czas spędza na aktywności fizycznej, szczególnie jeździe na rowerze i rolkach. Był żonaty przez 23 lata, jego ukochana odeszła w wyniku ciężkiej choroby. Z tego związku ma dwójkę dzieci - syna i córkę.

"Sanatorium miłości". Roman

Roman jest Gdańszczaninem. Uczestnik to prawdziwa dusza towarzystwa. W młodości grał profesjonalnie w piłkę nożną. Ukończył też technikum budowy okrętów. To zajęcie nie interesowało jednak mężczyzny, więc postanowił rozpocząć pracę jako kelner. Twierdzi, że jego naturalne predyspozycje świetnie sprawdziły się w tym zawodzie. Przez siedem lat był osobistym kelnerem sekretarza Edwarda Gierka na Pomorzu.

"Sanatorium miłości". Piotr Hubert

Piotr Hubert mieszka w Siemianowicach Śląskich. Podobnie, jak jego imiennik pracował w wielu zawodach. Był nauczycielem, sztygarem w kopalni i urzędnikiem. Przez 11 lat mieszkał też Niemczech, gdzie zarabiał jako taksówkarz. Uczestnik jest bardzo wrażliwy na sztukę, jego wielką pasją jest teatr. Śpiewa też w chórze partie basu i tenora.

"Sprawa dla reportera". Elżbieta Jaworowicz nie wytrzymała, gdy zaczęli śpiewać

"Sanatorium miłości". Andrzej S.

Andrzej S. pochodzi ze stolicy. Jest byłym zawodnikiem Legii Warszawa. Występował też w narodowej reprezentacji. Kiedy jego sportowa kariera dobiegła końca, próbował sił w biznesie. Ostatecznie jednak wrócił do futbolu i obecnie jest trenerem w szkółce Barcelony w Warszawie. Uczestnik mówi o sobie, że jest człowiekiem rodzinnym i pełnym empatii.

"Sanatorium miłości". Zofia

Zofia mieszka w Łomży. Jej główne zalety to niespożytkowana energia, prostolinijność i pogoda ducha. Pracowała jako zaopatrzeniowiec zabawek, wiele lat spędziła też w Stanach Zjednoczonych. Uczestniczka była mężatką przez 20 lat. Traktuje życie jako wielką przygodę. Pasjonuje się ziołolecznictwem oraz zdrowym żywieniem.

"Sanatorium miłości". Monika

Monika mieszka na co dzień w Szczecinie. Jest pełną inicjatywy duszą towarzystwa. W przeszłości pracowała jako animatorka kultury: organizowała różne imprezy, pisała scenariusze, prowadziła festyny. Uczestniczka ma wiele pasji. Pisze książki, maluje, szyje, projektuje. Jej pierwsza książka była formą terapii po niezbyt szczęśliwym małżeństwie.

"Sanatorium miłości". Mariola R.

Mariola R. przyjechała do "Sanatorium miłości" z Berlina. Kobieta jest zdecydowana, rzeczowa, wie, czego chce i nie boi się o tym mówić. Z drugiej strony pielęgnuje też swoją wrażliwość, pisze wiersze, uwielbia operę i balet.

"Sanatorium miłości". Anna

Anna pochodzi z Olsztyna. Jest niezwykle towarzyską i energiczną osobą. Uwielbia zabawę i aktywne spędzanie czasu. Pracowała zawodowo jako sekretarka medyczna w szpitalu, gdzie łączyła obowiązki biurowe z pielęgniarskimi. Na emeryturze skupia się na samorealizacji. Pasjonuje się modą i tańcem.

"Sanatorium miłości". Natalia

Natalia mieszka w Głogowie. Jest przebojowa, pełna energii i entuzjazmu. Od zawsze cechowała ją przedsiębiorczość, założyła pierwszy w swoim regionie autoszrot, pracowała też w agencji ubezpieczeniowej, prowadziła firmę z mechaniką samochodową, a także butik i bar. Uczestniczka przyznaje, że życie jej nie oszczędzało. Natalia zachowuje jednak pogodę ducha i zaraża innych uśmiechem.

"Sanatorium miłości". Mariola B.

Mariola B. na co dzień mieszka w Stanach Zjednoczonych w New Jersey. Kobieta wyemigrowała z Polski w młodości. Jest odważna i przebojowa. Uczestniczka nadal jest aktywna zawodowo. Jest menedżerką polskiego kompleksu sal bankietowych i baru. Mariola rozwiodła się z mężem, nadal liczy jednak na znalezienie miłości.

Planujecie oglądać nowy sezon "Sanatorium miłości"?

Plotek.pl jest dla Was i dla Was piszemy o rozrywce. Ale to nie znaczy, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie.

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy siły z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc