Córka znanego muzyka w "The Voice Kids". "W tym zespole gra mój tata"

Więcej informacji na temat show-biznesu na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

Ruszyła piąta seria programu "The Voice Kids". Okazuje się, że jedną z uczestniczek, która wystąpi przed Cleo, Dawidem Kwiatkowskim oraz Tomsonem i Baronem, będzie 14-letnia Pola Kuderska z Mysłowic. Nastolatka pochodzi z muzykalnej rodziny.

Te gwiazdy zaczęły karierę, gdy miały kilka lat. Poznajecie tego młokosa?

Zobacz wideo "The Voice Kids". Pola Kuderska wystąpiła przed jurorami

"The Voice Kids". Na scenie pojawi się córka znanego muzyka

Pola Kuderska, którą widzowie będą mogli podziwiać w programie "The Voice Kids" już 19 marca, jest córką muzyka - Wojciecha Kuderskiego, który od 1992 roku jest perkusistą zespołu Myslovitz.

Myślę, że Mysłowice są znane z zespołu Myslovitz. Też go znam, bo w tym zespole gra mój tata - powiedziała nastolatka, dokonując autoprezentacji.

Dziewczynka dodała:

Dzięki temu, że mój tata gra w zespole, mogę czasem pojechać z nim na jakieś koncerty, ale tak to myślę, że mój tata jest normalnym tatą. Taka trochę moja bratnia dusza.

Głos zabrał również Wojciech Kuderski.

Traktuję ją jak moją kumpelę. Jeśli córka będzie chciała kiedyś pójść w moje ślady, to jak najbardziej będę jej kibicował i robił wszystko, żeby nie została skrzywdzona na tej drodze - zdradził perkusista zespołu Myslovitz.

Można by się spodziewać, że Pola zaprezentuje na scenie własną interpretację jednego z utworów Myslovitz. Nic bardziej mylnego. Nastolatka zaśpiewa utwór "Boję się o ciebie" Kaśki Sochackiej & Vito Bambino.

Plotek.pl jest dla Was i dla Was piszemy o rozrywce. Ale to nie znaczy, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie.

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy siły z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc