Odgadywanie, które pary przetrwały po udziale w eksperymencie, to nieodłączny element śledzenia każdej z edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". W pierwszych sezonach, gdy uczestnicy nie udzielali się za mocno w mediach społecznościowych, pozostawało analizowanie ich zachowań w emitowanych odcinkach. Obecnie nieodzowną pomocą okazuje się być Instagram. Fani matrymonialnego show zauważyli już, że zdjęcie wrzucone przez Agnieszkę z siódmej edycji najprawdopodobniej zrobione zostało w mieszkaniu jej męża. Uczestniczka dodała też kolejne InstaStories, z którego wynika, że w mieście Kamila ma już swój ulubiony gabinet kosmetyczny.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Agnieszka chodzi na manicure w mieście Kamila

W pierwszym odcinku siódmej edycji programu okazało się, że zarówno Agnieszka, jak i Kamil niedawno kupili własne mieszkania. Uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" postawiła na rodzinny Białystok, a Kamil przeprowadził się od rodziców do własnego lokum we Włocławku. Para już w programie zaczęła zastanawiać się nad wynajęciem mieszkania Agnieszki i jej przeprowadzką do miasta Kamila. Niewykluczone, że tak się właśnie stało. Na InstaStories uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zachwala mieszczący się we Włocławku gabinet kosmetyczny, gdzie chodzi na manicure.

Znacie Gosię? Robi cuda na paznokciach. Czaruje takie wzory, że człowiek żałuje, że tak rzadko ją odwiedza - napisała Agnieszka, udostępniając zdjęcie swojego manicure.

Moje własne osobiste. Od ciebie, kochana, zawsze wychodzę szczęśliwa - dodała w komentarzu pod postem salonu.

Z Białegostoku do Włocławka jest ponad 300 km, więc regularne jeżdżenie taki kawał drogi na manicure byłby ze strony Agnieszki sporym poświęceniem. Z drugiej strony - czego się nie robi dla pięknych paznokci.

