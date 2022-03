Więcej na temat programu "Taniec z Gwiazdami" przeczytasz na portalu Gazeta.pl.

Decyzją stacji Polsat w wiosennej ramówce nie pojawiła się kolejna edycja "Tańca z Gwiazdami". Nie znaczy to jednak, że producenci rezygnują z programu. Widzowie mogą się bowiem spodziewać 13. edycji, która pojawi się na antenie już jesienią. Chociaż nie znamy jeszcze listy uczestników, to "Super Express" dotarł do informacji, że w tanecznym show zobaczymy gwiazdę polskiej estrady, Beatę Kozidrak.

"Taniec z Gwiazdami". Beata Kozidrak wystąpi w kolejnej edycji?

Elektryzujące wieści pojawiły się na Instagramie "Super Expressu". Redaktorzy tabloidu przeprowadzili śledztwo, którego wyniki są zaskakujące. Udział Beaty Kozidrak w "Tańcu z Gwiazdami" nie jest jeszcze potwierdzony. Czy to jedynie kwestia czasu?

To jest news na rozpoczęcie dnia! Jak wynika ze śledztwa "Super Expressu", Beata Kozidrak może wystąpić w następnej edycji "Tańca z Gwiazdami". To byłoby coś! - czytamy.

Beata Kozidrak odbudowuje karierę po zeszłorocznym skandalu

Za Beatą Kozidrak trudny rok. Na początku września 2021 roku została zatrzymana za jazdę pod wpływem alkoholu. Artystka wydmuchała aż dwa promile, a sąd skazał ją na sześć miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin miesięcznie.

Czy udział w "Tańcu z Gwiazdami" pomoże Beacie Kozidrak w odbudowaniu dawnego wizerunku?

