W 523. odcinku "Milionerów" grę o milion kontynuował pan Marek Kalus z Iskrzyczyna, który za wygrane pieniądze chciałby kupić jacht i wyruszyć w rejs dookoła świata. W środę uczestnik dotarł do pytania za gwarantowany tysiąc złotych, na które odpowiedział poprawnie. Trudności zaczęły się dopiero gdy Hubert Urbański zapytał o "Panią Twardowską" Adama Mickiewicza.

"Milionerzy". U Goethego w "Fauście" Mefistofeles pojawia się pod postacią pudla. A w "Pani Twardowskiej" Mickiewicza?

A. pod postacią wyżła

B. na kogucie

C. pod postacią buta

D. na dnie kielicha

Pan Marek długo się zastanawiał. Ostatecznie postanowił jednak zaryzykować i zaznaczył wariant D. Odpowiedź okazała się prawidłowa i mężczyzna wygrał ćwierć miliona złotych. W następnym odcinku będzie kontynuował walkę o milion.

"Milionerzy". Ciekawe pytania z ostatnich odcinków

W 522. pani Dominika z Krakowa została zapytana o klawiaturę typu AZERTY. Uczestniczka nie znała prawidłowej odpowiedzi, ale postanowiła zaryzykować. Niestety strzał okazał się chybiony i kobieta odpadła z gry.

Z kolei pani Anna w odcinku 464. zastanawiała się, czyją bronią jest Walther Polizeipistole Kriminal. Na szczęście uczestniczka zaznaczyła prawidłową odpowiedź i mogła kontynuować grę o milion.

Sporo trudności sprawiło też pytanie o pytanie o cytat z wielkiego dzieła. Pani Katarzyna udzieliła błędnej odpowiedzi i została z gwarantowanym tysiącem złotych.

