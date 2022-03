Więcej o uczestnikach programów telewizyjnych przeczytasz na Gazeta.pl.

Fani "Ślubu od pierwszego wejrzenia" doskonale zdają sobie sprawę już po kilku odcinkach nowego sezonu, że trudno przewidzieć, jak potoczą się relacje uczestników. Patrycja i Adam po ślubie są zadowoleni z wyboru ekspertów, chociaż żadne z nich póki co nie obsypało partnera komplementami, jak chociażby miało to już miejsce w przypadku pozostałych dwóch par siódmej edycji programu. Uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przyznał wręcz, że nie jest przekonany, co będzie dalej.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Adam wątpi w związek z Patrycją?

Po czwartym odcinku, który przedpremierowo trafił już na Player, o Adamie i Patrycji wiadomo jak na razie najmniej. Tej parze poświęcono niewiele antenowego czasu, chociaż ich ślub był nieco dramatyczny. Panna młoda nie mogła opanować łez i do ostatniej chwili nie wiedziała, czy w ogóle da radę spotkać się z przyszłym mężem. Z kolei Adam miał przykrą sytuację ze świadkiem. Przyjęcia tej roli odmówiły mu aż trzy osoby, a ostatecznie z jego strony na ślubie stawiło się tylko troje gości.

Mimo wszystko para stanęła na ślubnym kobiercu i rozpoczęła zabawę na weselu. Obydwoje przyznali, że pierwsze wrażenie na swój temat mają pozytywne, wypowiadali się dość zdawkowo i ostrożnie. Adam zdobył się także na szczere wyznanie.

Myślę o tym, że może coś z tego być, ale nie nastawiam się na to jakoś bardzo mocno. Zobaczymy, co będzie - powiedział.

Uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przyznał też, że dwa tygodnie, przed ceremonią, naszły go dość duże wątpliwości i zastanawiał się, czy nie zrezygnować z udziału w programie. Chłodne i racjonalne podejście do eksperymentu okaże się w przypadku tej pary kluczem do sukcesu? Jak pokazuje przykład chociażby Kasi i Pawła z szóstej edycji, nadmierny zachwyt na początku może okazać się bardzo zgubny.

