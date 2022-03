"Mask Singer". Kto jest przebrany za bociana? Widzowie wpadli na trop. Sprytne!

Więcej informacji na temat popularnych programów znajdziecie na stronie Gazeta.pl

"Mask Singer" to program, który mimo swojej niedawnej premiery już zdążył podbić serca Polaków. W show występują znani i lubiani aktorzy, muzycy, celebryci, dziennikarze czy politycy. Zadaniem jurorów oraz widzów jest odgadnięcie tożsamości osoby, która dla utrudnienia jest przebrana w niekonwencjonalny strój. W drugim odcinku fani show mogli się dowiedzieć, kto się ukrywał za przebraniem ośmiornicy. Nie odgadnięto tożsamości: Koguta, Ważki, Deszczu, Czarownicy i Bociana. To nad latającym ptakiem widzowie mieli największą zagwozdkę. Mimo to mają już swój typ: wokalistka o wielkim głosie. Zobacz, o kogo chodzi!

Kto się kryje pod przebraniem bociana? Poznaj zaskakujący typ internautów!

Jurorzy mieli swoje typy, jeżeli chodzi o to, kto przebrał się za Bociana. Obstawiali dość konkretnie. W swoich poszukiwaniach myśleli o wokalistkach, które mają bardzo dobre wyczucie rytmu i wyśmienite zdolności wokalne. Co ciekawe, Kuba Wojewódzki wytypował Natalię Siwiec, która nie potrafi śpiewać. Inni jurorzy mieli jednak zdecydowanie bardziej racjonalne typy, proponowali m.in. Cleo, Natalię Przybysz czy Ewę Farnę. Internauci byli w swoich ocenach praktycznie jednomyślni i wybrali Annę Karwan. Finalistkę siódmej edycji "The Voice of Poland" poznali, dzięki temu, że ma silny głos oraz tatuaż - latające jaskółki. Kiedy Bocian opowiadał o sobie, wspomniał też o malowidle na ciele:

Uwielbiam jaskółki. Jedna zdobi nawet moje ciało.

Co myślicie o typie internautów? W końcu piosenkarka ma ramieniu kilka jaskółek, a nie tylko jedną...

