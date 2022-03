"Mask Singer". Internauci nie przepadają za Julią Kamińską. Ma dla nich przesłanie

Więcej informacji na temat popularnych programów telewizyjnych znajdziecie na stronie Gazeta.pl

"Mask Singer" to nowy program rozrywkowy TVN. Muzyczne show miało się okazać hitem wiosennej ramówki. Póki co, opinie są podzielona, a z największą krytyką spotkali się jurorzy programu, zwłaszcza Kuba Wojewódzki i Julia Kamińska. Aktorce zarzucono sztuczne zachowanie i stosowanie zbyt wielu politycznych aluzji.

"Mask Singer". Julia Kamińska odpowiada na krytykę widzów

Za najsłabszy element programu uznano jury. Według opinii pojawiających się w internecie, jurorzy-detektywi zachowują się sztucznie, ich żarty są nieśmieszne, a polityczne komentarze żenujące. Z krytyką nie zgadza się Julia Kamińska, która postanowiła odpowiedzieć na zarzuty internautów.

Uważam, że każdy ma prawo do własnej opinii, ja nie czuję się sztuczna - powiedziała agencji Newseria Lifestyle gwiazda.

Aktorka nie ukrywa też, że świetnie bawi się na planie show i jest zachwycona scenicznymi popisami uczestników.

Ja się czuję tam bardzo dobrze. Jest to program bardzo abstrakcyjny i szczerze mówiąc, oprócz oczywiście występów i dochodzeń najbardziej czekam zawsze na balet, na naszych wspaniałych tancerzy i tancerki, którzy mają cudowne przebrania, ale oczywiście nie mogę ich ujawniać, bo to wszystko jest tajemnica. Natomiast poziom abstrakcji, który udaje się tam osiągnąć, mnie zachwyca - zdradziła Julia Kamińska.

Oglądaliście program "Mask Singer"? Zgadzacie się z krytyką ze strony widzów?

