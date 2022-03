Więcej informacji o serialach znajdziecie na stronie głównej Gazeta.pl

To już oficjalne - koniec serialu nastąpi szybciej, niż wszyscy przypuszczali. Oficjalnie zapowiedziano finał. Piąty sezon serialu "Szpital New Amsterdam" będzie ostatnim. Obecnie emitowany jest czwarty sezon popularnej produkcji.

"Szpital New Amsterdam". To już koniec serialu. Ostatni sezon będzie skrócony!

"Szpital New Amsterdam" Davida Schulnera opowiada perypetie lekarza Maxa Goodwina (Ryan Eggold), który staje przed trudnym zadaniem. Zostaje dyrektorem najstarszego szpitala w Stanach Zjednoczonych. "Od tamtej pory każdy dzień to rewolucja - oczywiście dla dobra pacjentów" - podaje Netflix. Doktor nie tylko leczy, ale i sam doświadcza skutków poważnej choroby. Serial szybko zdobył sympatię widzów. Wzrusza i bawi, a główny bohater słynie z ironii, choć nie aż tak, jak popularny kilka lat temu "Dr House". Widzowie mogą oglądać produkcję na popularnej platformie, ale także w telewizji na kanale FOX. Właśnie emitowany jest czwarty sezon, który ma się zakończyć w maju. Liczy 19 odcinków.

Twórcy zapowiedzieli, że piąty sezon będzie ostatni. Choć był zamówiony już w 2020 roku, to zakończy się przedwcześnie. Ostatecznie zostało zaplanowanych jedynie 13 odcinków, które zostaną wyemitowane na przełomie 2022 i 2023 roku. Widzowie nie będą więc długo czekać od momentu zakończenia czwartego sezonu, lecz szybko skończą seans. Na pocieszenie - wszystkie odcinki dostępne są na Netfliksie.

