Marta Paszkin i Paweł Bodzianny z siódmej edycji programu "Rolnik szuka żony" cieszą się ogromną popularnością. W ubiegłym tygodniu zakochani stanęli na ślubnym kobiercu. Huczne wesele planują jednak dopiero w przyszłym roku. Niedawno okazało się też, że para spodziewa się dziecka. Szczęśliwa mama zdradziła, że synek ma się urodzić już w czerwcu. Niestety świeżo upieczona żona narzeka ostatnio na kiepskie samopoczucie.

"Rolnik szuka żony". Marta Paszkin narzeka na Instagramie. "Inaczej wyobrażałam sobie pierwszy tydzień małżeństwa"

Marta Paszkin chętnie dzieli się z fanami swoim życiem prywatnym. Na Instagramie zgromadziła ponad 90 tysięcy obserwujących. Ostatnio uczestniczka programu "Rolnik szuka żony" wyznała, że nie czuje się najlepiej. Świeżo upieczona żona rozchorowała się w pierwszym tygodniu małżeństwa. Na szczęście stan zdrowia mamy nie wpłynął negatywnie na dziecko.

Inaczej wyobrażałam sobie pierwszy tydzień małżeństwa. Spieszę wyjaśnić, że nie chodzi o stan cywilny, tylko stan zdrowia. Tak sobie żartuję, bo cóż mi innego pozostało.(...) Dopadł mnie jakiś wirus. Ale to taki, że mnie zgięło w pół, absolutnie jestem nie do życia(...) Ja ledwo zipię, ale synek dokazuje, na szczęście - żaliła się na InstaStories Marta.

Mamy nadzieję, że Marta wkrótce poczuje się lepiej i będzie mogła w pełni docenić uroki małżeństwa.

