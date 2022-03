"Magia nagości". Zaskakujący finał. To pierwsza taka sytuacja w programie

W "Magii nagości" rzadko dochodzi do nawiązywania relacji. Uczestnicy w ostatnich odcinkach przyzwyczaili widzów do tego, że zazwyczaj nie są sobą zachwyceni. Jednak w ostatnim odcinku doszło do zwrotu akcji.

5 fot. zoom TV/screen Otwórz galerię Na Gazeta.pl