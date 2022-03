Więcej informacji na temat popularnych programów znajdziecie na stronie Gazeta.pl

REKLAMA

Katarzyna Rymanowicz trzykrotnie stawała do walki w "Milionerach". Ostatnio zakończyła walkę tylko z 500 złotymi na koncie, ponieważ zabrakło czasu.

Zobacz wideo Małgorzata Ohme szczerze o krytyce po udziale w "Milionerach". Padły mocne słowa

"Milionerzy". Wyspy Kanaryjskie, Zielonego Przylądka, Selvagens, Azory i Madera tworzą?

"Milionerzy". Znajdź błąd:

A. Na przełaj.

B. Na przemian.

C. Na przeciw.

D. Na przkeór.

Uczestniczka zaznaczyła poprawną odpowiedź. Oczywiście z błędem jest "na przekór". Hubert Urbański zaśmiał się ze wspomnienia teściowej uczestniczki, która uczyła języka polskiego:

Wyobraziłem sobie jakąś straszną teściową, która gniewałaby się na ciebie, że nie znalazłaś w prostym słowie błędu - stwierdził sarkastycznie gospodarz show.

"Milionerzy". Oburzeni widzowie bronią uczestnika: Bzdurne pytanie!

"Milionerzy" Prawidłowa odpowiedź na pytanie o cytat znanego pisarza zatopiło szansę uczestniczki na wygraną.

To nie było proste pytanie, ale osoby, które znają się na literaturze, mogły znać na nie odpowiedź. Oczywiście poprawna odpowiedź to D. Stanisława Wyspiańskiego. Cytat pochodzi z "Wesela".

Czyje to słowa: "Pon se ino serce ziębi tym myśleniem, sumowaniem: boby się pon usroł na niem"?

A. Jana Kochanowskiego.

B. Witolda Gombrowicza.

C. Witkacego.

D. Stanisława Wyspiańskiego.

"Milionerzy". Ciekawe pytania z ostatnich odcinków

W ostatnim 520. odcinku "Milionerów" padło pytanie geograficzne na temat Wysp Kanaryjskich, Zielonego Przylądka, Selvagens, Azory i Madera. Pytanie nie należało do najłatwiejszych i nie pomogła uczestnikowi nawet pomoc przyjaciela, który wskazał błędną odpowiedź.

Plotek.pl jest dla Was i dla Was piszemy o rozrywce. Ale to nie znaczy, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie.

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy siły z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc