"M jak miłość". Radość u Mostowiaków. Na świat przyjdzie kolejny prawnuk Barbary

W "M jak miłość" scenarzyści wciąż dbają o to, by widzowie się nie nudzili. Nie brakuje dramatów i konfliktów, które ostatnio częściej goszczą na ekranie. Tym razem jednak do Grabiny zawita radość. Barbara Mostowiak przywita na świecie kolejnego prawnuka. Zanim jednak to nastąpi, ktoś będzie próbował pokrzyżować rodzinie plany, a Patrycja znajdzie się w niebezpieczeństwie.

"M jak miłość". Radość u Mostowiaków. Na świat przyjdzie nowy prawnuk Barbary

Patrycja i Łukasz w 1647. odcinku serialu powitają na świecie syna. Zanim do tego dojdzie, widzowie będą świadkami wstrząsających scen rozgrywających się w domu Argasińskich. Łukasz pojedzie do willi w towarzystwie detektywów - Marcina i Jakuba. Będzie próbował "odbić" Patrycję z rąk bezwzględnego ordynatora. Ten jednak stanie mu na drodze i nie pozwoli mężczyznom na interwencję. Argasiński będzie próbował zastraszyć Patrycję i Łukasza. Marcin Chodakowski jednak zagrozi mu, że za coś takiego trafia się do więzienia. Jerzy Argasiński da w końcu za wygraną, widząc, że nie zatrzyma Patrycji w domu.

Tymczasem w Grabinie Marta, Barbara i Marysia będą szykować leśniczówkę na przybycie Patrycji i Łukasza. Przygotują dla ciężarnej bezpieczną kryjówkę, by zapewnić jej i jej synowi komfortowe warunki. Barbara Mostowiak bardzo ucieszy się z przyjścia na świat prawnuka. Podziękuje Marcinowi, że uratował sytuację i dzięki niemu Argasińska mogła uciec. "M jak miłość" możecie oglądać w poniedziałki i wtorki o 20:55 na antenie TVP2.

