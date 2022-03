Więcej na temat programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" przeczytasz na portalu Gazeta.pl

Aneta i Robert poznali się na kilka chwil przed złożeniem przysięgi małżeńskiej. Bohaterowie "Ślubu od pierwszego wejrzenia" natychmiast przypadli sobie do gustu, a z czasem było tylko lepiej. W finałowym odcinku doszło do zaręczyn pary, a niedawno ich związek wszedł na kolejny etap, bowiem małżonkowie zostali rodzicami Mieszka.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Aneta świętuje urodziny i jedzie na wakacje

Aneta chętnie dzieli się z internautami urokami macierzyństwa. Żona Roberta publikuje w mediach społecznościowych zdjęcia ukochanego maluszka, a teraz zdradziła, że przed nim przełomowy moment. Mieszko, wraz z rodzicami, wyrusza na pierwsze w życiu wakacje.

Młode małżeństwo opuściło mieszkanie, by celebrować urodziny Anety. Rodzina odwiedziła Mielno. Zatrzymali się w malowniczych domkach na wodzie, jednak wcześniej musieli przetrwać niemal pięciogodzinną podróż.

A my zaczynamy mój urodzinowy tydzień i lecimy na krótkie "wakacje". Pierwsza podróż Mieszka, będzie musiał wytrzymać całe 4,5 godz. - czytamy na Instagramie.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Aneta i Robert wypoczywają w malowniczym miejscu

Wygląda na to, że pierworodny Anety i Roberta to prawdziwy aniołek, bowiem młodzi rodzice nie tylko szybko dojechali do celu, ale zdążyli jeszcze zapozować do spontanicznej sesji, której efekty znajdziemy na Instagramie.

Trzeba przyznać, że widoki mają naprawdę oszałamiające!

