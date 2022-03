Więcej o teleturniejach przeczytasz na Gazeta.pl

"Milionerzy" to jeden z niewielu istniejących jeszcze teleturniejów, w których uczestnicy muszą wykazać się rzeczywiście bardzo szeroką wiedzą ogólną, aby móc liczyć na solidną wygraną. Trzeba mieć jednak też odrobinę szczęścia, bo niektóre z pytań dotyczą dość szczegółowych zagadnień. Zdaniem fanów show na taką pułapkę trafił mężczyzna, którego grę mogliśmy oglądać w 520. odcinku "Milionerów". Pytanie z geografii, warte zaledwie dwa tysiące złotych, okazało się nie do przejścia.

"Milionerzy". Fani krytykują twórców za pytanie

W odcinku "Milionerów", który do emisji trafił 14 marca, grę rozpoczął Rafał Lędzion. Mężczyzna był jedną z dwóch osób, które odpowiedziały na pytanie eliminacyjne, a w dodatku zrobił to w ekspresowy sposób, bo potrzebował jedynie trzech sekund. Rozgrywka zaczynała się więc interesująco, niestety uczestnik nie miał okazji, aby dobrze się rozpędzić. Po dwóch pytaniach, z którymi rozprawił się równie szybko, utknął na dobre. Brzmiało ono:

Wyspy Kanaryjskie, Zielonego Przylądka, Selvagens, Azory i Madera tworzą:

A. Bazylianezję,

B. Salaminezję,

C. Makaronezję,

D. Pizzanezję.

Rafał nie ukrywał, że nie ma pojęcia, która z odpowiedzi jest poprawna. Postanowił nie przedłużać i poprosił o pomoc przyjaciela, który znalazł się pod telefonem. Mężczyzna nie miał pewności, ale zasugerował Rafałowi odpowiedź B, na którą ostatecznie zdecydował się zawodnik. Niestety - błędnie. Prawidłowa odpowiedź na to pytanie to C. Makaronezja.

Widzowie okazali się przy tym pytaniu równie zagubieni, co uczestnik. W komentarzach na fanpage'u "Milionerów" zawrzało. Fani teleturnieju, którzy zwykle są skłonni do krytykowania braku wiedzy uczestników, tym razem są mocno zirytowani i uważają, że poprawną odpowiedź w tym wypadku mogliby wskazać jedynie nieliczni.

Co za bzdurne pytanie, celowo na wyeliminowanie uczestnika, bo takich rzeczy nie wie normalny człowiek.

Ale idiotyczne pytanie.

Co za pytanie wymyśliliście - czytamy.

Też nie znalibyście odpowiedzi?

