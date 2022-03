Więcej informacji na temat uczestników popularnych programów telewizyjnych znajdziecie na stronie Gazeta.pl

Kasia Zięciak wystąpiła w szóstej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Udział w telewizyjnym eksperymencie nie przyniósł jej jednak miłości. Drogi uczestniczki i jej programowego męża, Pawła, szybko się rozeszły. Niedawno okazało się, że mężczyzna odnalazł szczęście u boku kuzynki swojej byłej żony. Występ w programie przyniósł jednak Kasi dużą rozpoznawalność. Na Instagramie zgromadziła ponad 45 tysięcy obserwujących. Fanów bardzo interesuje życie prywatne kobiety. Uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" postanowiła ostatnio zaspokoić ciekawość internautów i odpowiedziała na ich pytania.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Kasia jest zakochana i planuje dzieci? Odpowiedziała!

Kasia jest bardzo aktywna na Instagramie. Uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" chętnie dzieli się z fanami prywatnymi zdjęciami. Internautów najbardziej interesuje życie uczuciowe kobiety. Kasia postanowiła ostatnio zorganizować sesję Q&A. Uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" bardzo enigmatycznie odpowiedziała na pytanie o nowego partnera.

Ma pani obecnie partnera? - zapytała internautka

Hmm… - odpowiedziała tajemniczo Kasia.

Inna z internautek zapytała, czy była uczestniczka miłosnego show jest obecnie zakochana.

Być może, ale to zostanie moją tajemnicą - wyznała Kasia.

Podczas sesji Q&A padło też pytanie o dzieci. Kasia zdradziła, że w przyszłości planuje zostać mamą.

Kasiu, czy planujesz dzieci w przyszłości? - dociekała fanka.

Ależ oczywiście! - zapewniła kobieta.

Myślicie, że w życiu Kasi pojawił się nowy mężczyzna?

