Izabela Macudzińska-Borowiak to jedna z bohaterek reality show "Królowe życia". W programie występuje razem mężem Patrykiem. Małżeństwo cieszy się dużą sympatią widzów. Para prowadzi firmę odzieżową, w której celebrytka pełni rolę projektantki. Kobieta nie ukrywa, że wygląd jest dla niej bardzo ważny. Co jakiś czas Izabela zaskakuje fanów spektakularnymi metamorfozami. Ostatnio znów zaszalała z kolorem włosów.

"Królowe życia". Izabela Macudzińska-Borowiak uwielbia metamorfozy. Jak dziś wygląda?

Izabela Macudzińska-Borowiak to istny kameleon. "Królowa życia" uwielbia eksperymentować z wyglądem. Niedawno znów zdecydowała się na radykalną zmianę fryzury. Na głowie celebrytki ponownie pojawił się blond.

Na punkcie włosów mam po prostu hopla. Tego nigdy u siebie nie zmienię. Można kombinować, zmieniać długość, kolor. itd., ale najważniejsze, aby były piękne i zadbane - pisała o swoim upodobaniu do zmian Izabela.

Fani uwielbiają "królową życia" w każdym wydaniu. Internauci nie mogą się zdecydować, w którym kolorze Izabela podoba się im bardziej.

W krótkim wydaniu lepiej w blondzie. Jeśli chodzi o długie, to zdecydowanie lepiej w brązie.

Lepiej w blond, ale ładnemu we wszystkim ładnie.

Iza wyglądasz o dziesięć lat młodziej! Super pasuje ci ten kolor włosów - opinie fanów są podzielone.

W którym kolorze Izabela wygląda najlepiej? Więcej zdjęć metamorfoz Izabeli znajdziecie w naszej galerii.

