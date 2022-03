Więcej aktualnych informacji przeczytasz na stronie Gazeta.pl.

W ostatnim odcinku "Love Island" nie brakowało emocji. Na męską część ekipy czekała niespodzianka. Wszystkie uczestniczki zaprezentowały się na wybiegu w zmysłowej bieliźnie, czym zachwyciły swoich partnerów. To nie był jednak koniec miłych doznań. W programie pojawiła się kolejna uczestniczka, która od samego początku zrobiła ogromne wrażenie na mieszkańcach luksusowej willi.

"Love Island. Wyspa miłości". Co wiemy na temat nowej uczestniczki show?

Louise Berry ma 22-lata i tym samym jest jedną z młodszych mieszkanek rajskiej wyspy. Co ciekawe, urodziła się w Anglii, lecz na co dzień mieszka w Polsce. Aktualnie jest studentką turystyki na warszawskiej uczelni. Nowa singielka nie ukrywa, że jest typem romantyczki.

Piękna blondynka zdradziła, że marzy o założeniu rodziny i zamieszkaniu z przyszłym mężem i dziećmi w ciepłych krajach. Jak zatem jej zdaniem powinien wyglądać idealny partner? Louise chętnie zaczęłaby się spotykać z wysokim brunetem o ciemnych oczach i ciemnej karnacji. Dotychczas nie udało jej się odnaleźć miłości życia. Wszystko jeszcze przed nią, być może właśnie udział w programie okaże się strzałem w dziesiątkę. Niebawem przekonamy się, jak potoczą się jej losy na "Wyspie miłości".

Pojawienie się nowej uczestniczki wywołało również poruszenie w mediach społecznościowych. Zdanie internautów na jej temat jest mocno podzielone.

Wydaje mi się, że teraz Ania zacznie być zazdrosna o Włodka.

Rzadko wypowiadam się na temat czyjegoś wyglądu, ale jej twarz jest jakaś dziwna... Nie wiem, jak to określić, ale totalnie mi się nie podoba.

Pierwszy raz uczestniczka mi się nie podoba - napisali widzowie.

"Love Island. Wyspa miłości". Kiedy i gdzie oglądać?

Piąta edycja "Love Island" zadebiutowała na antenie Polsatu 28 lutego 2022 roku. Nowe odcinki można oglądać od poniedziałku do piątku oraz w niedziele o godzinie 22:05.

