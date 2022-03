"Mask Singer". Druga gwiazda zdemaskowana. Kto krył się w kostiumie ośmiornicy?

Wiedźma, ośmiornica i ważka - te trzy postaci trafiły do grupy zagrożonych w drugim odcinku "Mask Singer". Ostatecznie to ośmiornica musiał (albowiem w środku krył się mężczyzna) zdjąć głowę swojego fantazyjnego kostiumu. A kto musiał się za ośmiornicę przebrać?

REKLAMA

Zobacz wideo Fragment "Mam talent!"

"Mask Singer". Pierwsza osoba zdemaskowana. Kto krył się w kostiumie Tortu?

"Mask Singer". Kto był ośmiornicą?

Jury oczywiście mogło wyznaczać swoje typy, kto według nich ukryty jest w kostiumie. Ośmiornica podpowiedział kilka haseł, po których jurorzy uznali, że może to być jedna z czterech osób: Magda Gessler, Magdalena Ogórek, Stefano Terrazino albo Vito Bambino.

Kiedy ośmiornica zdjął maskę oczom widzów i jurorów ukazał się nie kto inny, jak Stefano Terrazzino. A to oznaczało tylko jedno - pierwszy raz jednemu z jurorów, Julii Kamińskiej, udało się wytypować poprawną postać, skrytą w kostiumie.

Stefano był nieco zasmucony, że jego przygoda z show się zakończyła, zaś Kuba Wojewódzki zawiedziony, że jednak nie trafił z Magdą Gessler.

Zagrożone w tym odcinku Wiedźma i Ważka wróciły za kulisy i ich tożsamość pozostanie tymczasowo nieodkryta.

Plotek.pl jest dla Was i dla Was piszemy o rozrywce. Ale to nie znaczy, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie. Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy siły z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc