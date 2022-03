Więcej ciekawych newsów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Marta Paszkin i Paweł Bodzianny poznali się w siódmej edycji programu TVP "Rolnik szuka żony". Mężczyzna szukający w show żony zdecydował, że chciałby poznać bliżej kandydatkę i choć dzieliło ich 500 kilometrów, zaczęli budować relację. Początkowo Paszkin wraz z córką przeprowadziła się z Warszawy na wieś, a kilka miesięcy temu wprowadzili się z ukochanym do nowego mieszkania.

A to nie koniec zmian w życiu bohaterów show. 12 marca Marta Paszkin i Paweł Bodzianny przypieczętowali swoją miłość i zawarli związek małżeński w Urzędzie Stanu Cywilnego. Świeżo upieczona panna młoda jest w ciąży, dlatego para póki co zdecydowała się na skromną uroczystość.

"Rolnik szuka żony". Marta Paszkin i Paweł Bodzianny wzięli ślub

Na opublikowanym InstaStories Marta Paszkin postanowiła pochwalić się sukienką, jaką wybrała w tym szczególnym dniu. Żona Pawła Bodziannego postawiła na długą obcisłą kreację, która podkreśliła ciążowe krągłości. Do tego w skromny sposób spięła włosy.

Gotowe na wielki dzień - napisała Marta Paszkin.

Marta Paszkin w sukni ślubnej Instagram @marta_paszkin

Uczestnicy programu "Rolnik szuka żony" zdecydowali, że huczne wesele zrealizują dopiero za jakiś czas.

"Rolnik szuka żony". Marta Paszkin zdradziła termin porodu

Na ślubie była także obecna produkcja programu "Rolnik szuka żony". Życzyli parze młodej wszystkiego dobrego na nowej drodze życia.

MAMY TO! Przed chwilą 'tak' powiedzieli sobie Marta i Paweł. Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia! - czytamy w mediach społecznościowych programu.

Gratulujemy i życzymy szczęścia na nowej drodze życia.

