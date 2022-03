Więcej o uczestnikach programów telewizyjnych przeczytasz na Gazeta.pl

Niemal od początku "Ślubu od pierwszego wejrzenia" między uczestnikami poszczególnych edycji istnieje tradycja kontaktowania się ze sobą, gdy odcinki trafiają do emisji. Osoby z programu tworzą kilka zgranych ekip, a niektórzy nazywają się wręcz "ślubną rodzinką". Chociaż nie wszyscy mieli okazję spotkać się na żywo, wielu z nich ma ze sobą internetowy kontakt, dzięki czemu wspierają się i rozmawiają o doświadczeniach z udziału w programie. Niedawno pod postem Anety z szóstej edycji programu odezwał się Piotr z edycji siódmej. Uczestniczka odpowiedziała na komentarz mężczyzny, tym samym wywołując masę spekulacji.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Aneta wie, co u Doroty i Piotra?

Aneta i Robert z szóstej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w lutym tego roku powitali na świecie pierwsze dziecko. Syn pary, Miłosz, często gości na instagramowych zdjęciach, a fani rozpływają się nad urokiem chłopca. Pod jednym ze zdjęć Miłosza na profilu Anety komentarz zostawił Piotr, którego raptem kilka dni wcześniej mieli okazję poznać widzowie siódmej edycji matrymonialnego show.

Cudnie się na to patrzy - napisał uczestnik programu.

Aneta błyskawicznie odpowiedziała.

Prawda?! Dzięki. PS. Umieram z ciekawości, co u was. Trzymamy kciuki! - odpisała Piotrowi.

Komentarz uczestniczki wzbudził spore zainteresowanie fanów programu. Słowa Anety odebrali jako odniesienie do obecnej sytuacji Piotra i sugestię, że cały czas jest z Dorotą, żoną, którą w programie dobrali mu eksperci.

Oj, proszę uważać, bo po tym komentarzu można wnioskować, że tej parze się udało.

Aneta się pyta, co u nich słychać. Skoro się wszyscy już znają, to raczej wie? To sugeruje, że para się nie rozwiodła - piszą w komentarzach.

Część internautów postanowiła jednak ugasić entuzjazm widzów, którzy dopatrzyli się w tym przecieku z programu. Jedna z osób napisała, że Aneta najprawdopodobniej, tak jak pozostali fani programu, śledzi najnowszą edycję i jest po prostu ciekawa, jak potoczyły się losy Doroty i Piotra.

A ja wywnioskowałam, że Aneta nie może się doczekać kolejnego odcinka, żeby sprawdzić, co u Piotrka i Doroty. Nie snujcie teorii - napisała.

Aneta podpisuje się chyba pod powyższym komentarzem, bo choć nie odpisała na dalsze rewelacje, zostawiła pod nim polubienie. Co więcej, uczestnicy "Ślubu od pierwszego wejrzenia" są zobowiązani do utrzymywania tajemnicy aż do finału, a za ujawnienie jakichkolwiek przecieków grożą im poważne kary finansowe. Dociekliwym widzom pozostaje niestety uzbroić się w cierpliwość. Chociaż kilkukrotnie fanom udało się trafnie zauważyć na Instagramie pewne przesłanki, że pary są nadal razem. Tak było w przypadku m.in. Agnieszki i Wojtka z czwartej edycji, których zdradziły... meble z mieszkania uczestnika na zdjęciu jego żony.

