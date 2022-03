"Hotel Paradise". Nana postawiła na karierę influencerki. "Nie mam czasu pracować"

Więcej na temat programu "Hotel Paradise" przeczytasz na portalu Gazeta.pl

Nana była bohaterką czwartego sezonu programu "Hotel Paradise". Na Zanzibarze związała się z Łukaszem, i chociaż wydawało się, że ich znajomość jest jedynie kumpelska, to para kontynuuje relację również poza programem. Zakochani właśnie podjęli decyzję o zamieszkaniu razem.

W rozmowie z reporterką portalu Pudelek, Nana i Łukasz przyznali, że są obecnie na etapie docierania się jako współlokatorzy. Podkreślili, również że myślą o sobie na poważnie. W pewnym momencie rozmowa przeszła na tematy zawodowe. Okazuje się, że Nana, która studiuje dziennie, utrzymuje się ze współprac na Instagramie.

Mam studia dziennie i całymi dniami siedzę na uczelni. Nie mam czasu pracować. Mogłabym siedzieć 20 godzin w restauracji po nocy, ale już lepsze jest bycie influencerem. Traktuję to jako pracę dorywczą. (...) Jestem w stanie utrzymać się z zarobków, które mam dzięki Instagramowi. (...) Sama daję radę.

Finalistka czwartego sezonu "Hotelu Paradise" dodała również, że w przyszłości myśli o karierze związanej z zarządzaniem. Jest to ściśle powiązane z kierunkiem studiów, które odbywa na warszawskiej uczelni.

Na pewno nie stawiam na to, żeby być zawsze influencerką. To źródło dochodu na teraz. (...) Wiadomo, bardzo bym chciała zacząć z tym kierunkiem, który studiuje teraz, czyli zarządzanie. Bardzo chciałabym załapać się na jakiś staż, no zobaczymy.

