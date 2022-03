"Ślub od pierwszego wejrzenia". Aneta opublikowała zdjęcia Mieszka. Kopia Roberta

Więcej na temat programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" przeczytasz na portalu Gazeta.pl.

Aneta i Robert byli bohaterami szóstego sezonu show "Ślub od pierwszego wejrzenia". Para poznała się tuż przed złożeniem przysięgi, ale już w trakcie uroczystości wyglądali na zakochanych. Eksperci dobrali ich idealnie. Po zakończeniu zdjęć do randkowego show małżeństwo zamieszkało razem, a niedawno zostało rodzicami. Żuchowska z chęcią publikuje w mediach społecznościowych zdjęcia syna.

Zobacz wideo "Ślub od pierwszego wejrzenia". Wydawało się, że te pary przetrwają

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Aneta pokazała zdjęcia syna. Internauci komentują

Mieszko jest niezwykle uroczym maluchem, a na fotografiach już można zauważyć, że więcej genów przejął od Roberta. Niedawno Aneta na Instagramie opublikowała zdjęcie pociechy w uroczym dresie z nadrukiem trującego grzyba.

Skala słodkości przeładowana. Nasz śpiący muchomor - czytamy w opisie.

Internauci również nie mają wątpliwości, do kogo podobny jest syn Roberta i Anety. To wręcz skóra zdjęta z ojca!

Cały tata! Cudowne maleństwo, gratulacje dla was, rodzice.

Tato, możesz pękać z dumy. Syn to twoja kopia.

Słodki maluszek i do taty podobny - czytamy w komentarzach.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Aneta błyskawicznie wróciła do formy po ciąży

Aneta zawodowo zajmuje się sportem. Z jej porad dotyczących kształtowania sylwetki korzysta mnóstwo klientek. Nic więc dziwnego, że młoda mama nie miała problemu z powrotem do formy po porodzie. Już kilka tygodni po urodzeniu dziecka prezentowała nienaganną sylwetkę.

