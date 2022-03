Więcej informacji na temat uczestników popularnych programów telewizyjnych znajdziecie na stronie Gazeta.pl

Od czasu występu w programie "Rolnik szuka żony" Elżbieta Czabator cieszy się niesłabnącą popularnością. Kobieta powadzi profil na Instagramie, gdzie udało jej się zgromadzić prawie 60 tysięcy obserwujących. Rolniczka regularnie dzieli się z fanami prywatnymi fotografiami. Z okazji Dnia Kobiet Elżbieta Czabator opublikowała post z życzeniami. Uwagę fanów zwróciło jednak coś innego.

"Rolnik szuka żony". Elżbieta opublikowała nowe zdjęcie. Fani dopytują się o mężczyznę w lustrze

Elżbieta Czabator jest bardzo aktywna na Instagramie. Chętnie pokazuje fanom swoją codzienność. Z okazji Dnia Kobiet rolniczka opublikowała wpis, w którym zwróciła się przede wszystkim do kobiet z Ukrainy.

Witam was kochani w tym smutnym dla nas czasie. Chciałabym wam wszystkim przesłać dużo radości i przytulam każdego z was. Wysyłam uśmiech i pozdrowienia dla wszystkich kobiet i dziewczyn. Sercem przytulam wszystkie nasze siostry z Ukrainy - napisała uczestniczka programu "Rolnik szuka żony".

Internauci jak zwykle nie szczędzili kobiecie komplementów. Uwagę fanów zwrócił jednak pewien szczegół, który dostrzegli na fotografii. W lustrze odbija się sylwetka mężczyzny.

Pani Elu, a co to za przystojniak odbija się w lustrze? - dociekała internautka.

To mój fotograf ha, ha - odpowiedziała rolniczka.

Myślicie, że Elżbieta Czabator w końcu znalazła szczęście u boku nowego mężczyzny?

