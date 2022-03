"Hotel Paradise". Kasper zdradził, skąd ma bliznę na czole. Lekkomyślne zachowanie

Więcej na temat programu "Hotel Pardise" przeczytasz na portalu Gazeta.pl

Kasper jest jednym z uczestników piątej edycji "Hotelu Paradise". Przystojny brunet od początku zwraca uwagę rezydentek hotelu, ale widzów niepokoi jeden szczegół. Od pierwszych odcinków uczestnik zasłania czoło różnymi nakryciami głowy. Ciekawscy internauci postanowili wprost zapytać, o co chodzi. Kasper nie uciekał od odpowiedzi.

"Hotel Paradise". Kasper o urazie głowy. "Moje czoło przywitało się z dnem"

Okazuje się, że urazu mężczyzna nabawił się tuż po przylocie do Panamy. Uczestnik piątej edycji "Hotelu Paradise" postanowił popływać w oceanie. Niestety, jego zachowanie było bardzo ryzykowne i lekkomyślne.

Kilka dni przed wejściem do programu byłem już w Panamie. Podjarałem się tym, że jest tak pięknie, że jestem pierwszy nad oceanem spokojnym no i pomyślałem, że sobie skoczę do tego oceanu. Okazało się, że nie jest tak głęboko, jak się wydaje. Moje czoło przywitało się z dnem - zdradził Kasper.

Aby rana nie zamieniła się w trwałą bliznę, uczestnik chronił uraz przed promieniami słonecznymi. Stąd wymyślne nakrycia, które pojawiały się na jego głowie.

Więc sobie otarłem to czoło o piasek. Nie jest to jakaś za.....ta historia, ale taka jest prawdziwa. Po prostu trochę głupotki no i sobie zrobiłem fajne znamię. Mam nadzieję, że nie na długo. Potem nosiłem tę czapeczkę przez większość programu, żeby tego nie opalić, żeby to nie zostało ze mną na jakoś bardzo długo. A jak zostanie, to będę miał kolejną zaj....tą pamiątkę z "Hotelu Paradise" - mówił na Instagramie.

Śledzicie piątą edycję "Hotelu Paradise"?

