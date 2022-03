Więcej aktualnych informacji ze świata polskiego show-biznesu znajdziecie na stronie Gazeta.pl

Izabela Macudzinska-Borowiak to jedna z bohaterek reality show "Królowe życia". W programie występuje razem mężem Patrykiem. Zakochani są ze sobą od wielu lat, jednak pobrali się dopiero trzy lata temu. W tym ważnym momencie towarzyszyły im kamery, więc fani show również mogli być świadkami ceremonii. Para doczekała się córki Elizy, która jest już nastolatką. Wszystko wskazuje na to, że ich rodzina może wkrótce jeszcze się powiększyć. Na instagramowym profilu stacji TTV pojawił się fragment odcinka "Królowych życia", po którym fani pospieszyli z gratulacjami.

"Królowe życia". Czy rodzina Izy i Patryka się powiększy?

Niedawno wystartował kolejny sezon "Królowych życia". Fani z zapartym tchem śledzą dalsze losy ulubionych bohaterów. Niemałe poruszenie wywołała zapowiedź jednego z nowych odcinków, która pojawiła się na Instagramie stacji TTV. Nagranie sugeruje bowiem, że rodzina Izy i Patryka się powiększy.

Damy radę, wszystko będzie ok. Ciąża, nie ciąża, wszystko będzie dobrze - pocieszał żonę mężczyzna.

Ciąża to nie choroba, ale w pewnym wieku trzeba zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności i świadomej decyzji - zaznaczyła Iza.

Patryk zapewnił ukochaną, że cokolwiek się stanie, on zawsze będzie dbał o rodzinę. Nagranie wzbudziło wiele emocji wśród fanów pary. W komentarzach posypały się gratulacje.

Jeżeli Iza jest w ciąży to super. Gratulacje!

Ale fajnie Elizka będzie miała rodzeństwo, gratulacje.

Fajnie by było, gdyby Iza była w ciąży - ekscytowali się internauci.

Myślicie, że rodzina Izy i Patryka faktycznie się powiększy?

