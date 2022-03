Więcej na temat programu "Rolnik szuka żony" przeczytasz na portalu Gazeta.pl

Natalia pojawiła się w szóstym sezonie popularnego programu "Rolnik szuka żony". W randkowym show walczyła o serce Sławomira, jednak ten ostatecznie wybrał inną kandydatkę. Kobieta postanowiła szukać miłości poza kamerami, co znakomicie jej się udało. W lipcu 2020 roku wyszła za mąż, a kilka miesięcy później została mamą. Na Instagramie chętnie dzieli się urywkami rodzinnego życia.

"Rolnik szuka żony". Syn Natalii z okazji Dnia Kobiet obdarował bliskich tulipanami. Uroczy dżentelmen

Niedawno Natalia relacjonowała w mediach społecznościowych obchody pierwszych urodzin ukochanego Jasia. Teraz pokazała, jak wraz z synkiem celebrowała Dzień Kobiet. Mały dżentelmen w ten szczególny dzień został ubrany w białą koszulę. Z naręczem kwiatów odwiedził babcię. Internautów rozczuliły te urocze kadry.

Kochany chłopczyk.

Mały mężczyzna, a jaki wspaniały. Dziękuję za życzenia! Jesteś wspaniała - pamiętaj o tym!

Jaki słodziak - czytamy pod postem.

Nie da się ukryć, że chłopczyk odziedziczył po mamie niezwykłą urodę. Jaś jest uderzająco podobny do Natalii, a uwagę zwracają zwłaszcza jego ogromne, czekoladowe oczy.

"Rolnik szuka żony". Sławomir jest już po ślubie!

Sławomir, którego gospodarstwa odwiedziła Natalia w szóstym sezonie "Rolnik szuka żony", również nie odnalazł miłości w programie. Najbliżej mu było do Marty, jednak ostatecznie tej dwójce nie udało się stworzyć udanej relacji. Rolnik spokojną przystań odnalazł u boku tajemniczej Eweliny, którą poślubił latem ubiegłego roku.

Pamiętacie jeszcze Natalię z "Rolnik szuka żony 6"?

