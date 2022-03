Więcej informacji na temat popularnych programów znajdziecie na stronie Gazeta.pl

REKLAMA

Zobacz wideo Małgorzata Ohme o hejcie po "Milionerach": Nie zgłosiłam się tam, bo uważam, że jestem omnibusem

W 518. odcinku Milionerów walkę o milion kontynuował pan Rafał Batorowicz. We wtorek uczestnik odpowiedział poprawnie na pytanie za tysiąc złotych, kiedy właśnie skończył się czas programu. Uczestnik odpadł z gry przy pytaniu za dwa tysiące złotych. Jego miejsce zajęła pani Joanna, która poradziła sobie znacznie lepiej. Kobieta miała jednak problem z pytaniem o Wigierski Park Narodowy.

"Milionerzy". Uczestnik miał problem pytaniem o składanie kartki papieru

"Milionerzy". W Wigierskim Parku Narodowym ponad 60 procent terenów zajmują:

A. wody

B. lasy

C. góry

D. wydmy

"Milionerzy". Któremu z państw Polska wypowiedziała wojnę w XX wieku?

"Milionerzy". Prawidłowa odpowiedź na pytanie o Wigierski Park Narodowy:

Prawidłową odpowiedzią okazał się wariant B. Kobieta zaznaczyła jednak "wody" i została z gwarantowanym tysiącem złotych.

"Milionerzy". Ciekawe pytania z ostatnich odcinków

W 515. odcinku "Milionerów" w fotelu naprzeciwko Huberta Urbańskiego Jan Steinmetz. Mężczyzna został zapytany o to, co zrobił Henryk IV we włoskiej Cannosie.

W 512. odcinku Wiktor Bochenek przekonał się, że ryzyko nie zawsze się opłaca. Uczestnik postawił na łut szczęścia przy pytaniu o liście. Mógł wygrać 125 tysięcy, niestety zaznaczył błędną odpowiedź i grę zakończył z gwarantowaną sumą 40 tys. złotych.

Wiele trudności sprawiło też pytanie o laureata Pokojowej Nagrody Nobla. Uczestniczka zrezygnowała z gry, nie wykorzystując ostatniego koła ratunkowego.

Plotek.pl jest dla Was i dla Was piszemy o rozrywce. Ale to nie znaczy, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie.

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy siły z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc