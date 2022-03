"Ślub od pierwszego wejrzenia". Piotr skradł serce Doroty jednym gestem. Niesamowity

Więcej o programach telewizyjnych przeczytasz na Gazeta.pl.

REKLAMA

W drugim odcinku siódmej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" sakramentalne "tak" powiedzieli sobie Dorota i Piotr. Mężczyzna ma 34 lata i mieszka w Zduńskiej Woli. Od dawna był gotowy na małżeństwo, jednak dotąd nie miał szczęścia w miłości. Uczestniczka pochodzi z Lublina, ma 29 lat, mieszka z rodzicami i nie była jeszcze w poważnej relacji. Fani "Ślubu od pierwszego wejrzenia" już na tej podstawie zaczęli wieszczyć, że małżeństwo tych dwoje ma szansę na powodzenie. Na weselu Doroty i Piotra okazało się jednak, że jeden gest męża rzucił uczestniczkę na kolana. Mężczyzna poprosił swoich gości, aby zamiast kwiatów podarowali karmę dla zwierząt.

Zobacz wideo Najgłośniejsze rozstania w "Ślubie od pierwszego wejrzenia"

Sekrety pielęgnacyjne członków rodziny królewskiej. Wiadomo, jakie są ich ulubione kosmetyki

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Piotr podbił serce Doroty

Podczas polskich ślubów od lat kultywuje się tradycję wręczania parze młodej kwiatów podczas składania życzeń. Choć ten gest jest z pewnością miły, nowożeńcy często mają później problem, co zrobić z dużą liczbą bukietów. Dlatego też od pewnego czasu pojawił się zwyczaj proszenia gości o innej prezentu - zamiast kwiatów butelki wina czy książki. Niektórzy proszą też o kupowanie zabawek dla domów dziecka czy wpłacaniu symbolicznej kwoty na wybraną fundację. Na podobny pomysł wpadł uczestnik siódmej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", prosząc zawczasu gości, aby przynieśli karmę dla zwierząt, która zostanie przekazana schroniskom.

Poprosiłem gości o karmę dla zwierząt dlatego, że zawsze mi się to wydawało fajniejszym pomysłem niż kwiaty czy wino. Reakcja Dorotki na to była taka, że to strzał w dziesiątkę, bo okazało się, że jest wielką miłośniczką zwierząt - powiedział Piotr.

Żona Piotra nie kryła radości. Dopytywała męża, czy sam wpadł na ten pomysł. Przyznała, że jest nim zachwycona.

Jak zobaczyłam na sali karmę dla zwierząt... O Boże, tak, ja wiem, że to jest mój mąż! Ten mąż jest dla mnie - mówiła do kamery szczęśliwa Dorota.

Jedni pobrali się w Grecji, inni we Włoszech. Warszawskie śluby też robiły wrażenie

Uczestniczka siódmej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jest nie tylko miłośniczką zwierząt, ale także weganką. Dorota prowadzi nawet konto na Instagramie "Wege kuchnia Doris", gdzie dzieli się przepisami na wegańskie dania. Z karmą dla zwierząt zamiast kwiatów Piotr naprawdę nie mógł trafić lepiej! Czyżby eksperci spisali się na medal w przypadku tej pary?

---

Plotek.pl jest dla Was i dla Was piszemy o rozrywce. Ale to nie znaczy, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie.

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy siły z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc