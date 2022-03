Więcej informacji na temat popularnych programów telewizyjnych znajdziecie na stronie Gazeta.pl

REKLAMA

Program "40 kontra 20" zadebiutował na antenie TVN7 latem ubiegłego roku. Formuła show oparta była na tym, że kobiety w wieku od 20 do 50 lat walczyły o serce dwóch mężczyzn - starszego, Roberta Kochanka i młodszego, Bartosza Andrzejczaka. Format miał udowodnić, że wiek nie ma znaczenia w przypadku prawdziwej miłości. Reality show okazało się prawdziwym hitem, dlatego też stacja zdecydowała się na kontynuację.

Zobacz wideo Biznesy gwiazd. Niektórym udało się odnieść sukces!

Damian Michałowski przyjął pod swój dach uchodźców z Ukrainy!

"40 kontra 20". Kim jest Tomasz Zarzycki?

Juniorem w nowym sezonie show został 28-letni mieszkaniec Łodzi - Tomasz Zarzycki. Mężczyzna co dzień zajmuje się modelingiem i stawia swoje pierwsze kroki w show-biznesie. Cztery lata temu został Misterem Polski, a w kolejnym roku zdobył tytuł III Wicemistera Supernational 2019.

"40 kontra 20". Kim jest Tom Grabowski?

Seniorem w nowej edycji "40 kontra 20" został 44-letni biznesmen i model Tom Grabowski, który na co dzień zajmuje się nieruchomościami. Możemy kojarzyć go z licznego udziału w reklamach (np. marki BMW). Na co dzień mieszka w Krakowie, ale jego ulubionym krajem są Włochy. Grabowski ma dwójkę dzieci: dorosłego syna oraz córkę nastolatkę. Senior bardzo dba o sylwetkę, co zresztą widać na jego zdjęciach.

Plotek.pl jest dla Was i dla Was piszemy o rozrywce. Ale to nie znaczy, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie.

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy siły z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc