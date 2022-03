Więcej o programach telewizyjnych przeczytasz na Gazeta.pl

Dobra zabawa i pozytywne pierwsze wrażenie w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" bywa niestety złudne. Uczestnicy programu parokrotnie przekonywali się już o tym, że mimo bardzo dobrych początków dalsza relacja nie układa się po ich myśli. Z pewnością jednak udane wesele może być wstępem do udanego wspólnego życia. Jeśli ta zasada sprawdzi się w przypadku Agnieszki i Kamila z siódmej edycji programu, to możemy być pewni, że nie zdecydują się na rozwód. Uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" udostępniła na Instagramie filmik zza kulis, na którym cała weselna sala, włącznie z młodą parą, szaleje do piosenki Kizo. Tego nie było w telewizji!

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Agnieszka pokazała filmik zza kulis

Agnieszkę i Kamila poznaliśmy w premierowym odcinku siódmej edycji programu, a przez dwa kolejne TVN relacjonował ich pierwsze wspólne chwile. Uczestnicy nie tylko bardzo się sobie spodobali, ale też szybko znaleźli wspólny język, a nawet zaczęli snuć plany na przyszłość. Już podczas wesela przełamali barierę bliskości, trzymali się za ręce, a także wymieniali pierwszymi pocałunkami. Sielankowy nastrój udzielił się także rodzinom Agnieszki i Kamila. Świadkowie szaleli na parkiecie, a mamy uczestników zaczęły mówić sobie po imieniu i co chwila zachwycały się, jak pięknie ich dzieci wyglądają obok siebie. Mama uczestnika powiedziała wręcz Agnieszce, że jest najładniejszą panną młodą ze wszystkich edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia".

Okazuje się jednak, że prawdziwa zabawa zaczęła się dopiero wtedy, gdy ekipa TVN-u zwinęła się z weselnej sali. Goście mogli się w końcu wyluzować i pójść w tango. Fragment zza kulis imprezy, nagrany zapewne przez któregoś z biesiadników, znalazł się na Instagramie Agnieszki. Widać na nim gości oraz parę młodą, którzy szaleją do puszczonej na cały regulator piosenki "Disney" Kizo.

A gdy kamery już poszły... - podpisała InstaStories uczestniczka.

Trzymamy kciuki, żeby szampańska zabawa w ich przypadku przełożyła się też na udane małżeństwo.

