Widzowie telewizyjnej Dwójki mogą oglądać nową edycję "The Voice Kids". W ostatnim odcinku nie brakowało utalentowanych uczestników. Jedna z dziewczynek "Przesłuchań w ciemno" przykuła szczególną uwagę jurorów. Choć część trenerów zachwyciła się jej głosem, jej występ wywołał mieszane uczucia. Dawid Kwiatkowski postanowił to krótko podsumować.

"The Voice Kids". Scenę zawojowała "druga Viki Gabor". Cleo miała dla dziewczynki jedną radę

13-letnia Maja Cembrzyńska wystąpiła w "Przesłuchaniach w ciemno" z piosenką Viki Gabor "Superhero". Niemal od pierwszych dźwięków trenerzy zaczęli analizować jej wykonanie. Początkująca wokalistka zaśpiewała utwór bardzo podobnie do pierwowzoru. Pojawiło się wiele porównań do oryginału. Fotele odwrócili Cleo oraz Tomson i Baron.

Świetny wokal, bardzo dobry warsztat, głos super, jednak długo się zastanawiałam, bo czułam, że naśladujesz Viki. Chciałabym usłyszeć więcej ciebie w tobie. Sensem tego programu jest też odnaleźć siebie. Nie mam złych intencji. Chcę dla ciebie dobrze. Żebyś pokazała tą wyjątkową siebie i ją pokochała - powiedziała Cleo.

Tomson nawiązał do Viki Gabor, która jego zdaniem śpiewała na początku podobnie do Ariany Grande, lecz pozbyła się naśladownictwa. Jedynie Dawid Kwiatkowski nie odwrócił swojego fotela i nie był zbyt zachwycony występem. Stwierdził, że na polskiej scenie muzycznej jest miejsce tylko dla jednej Viki Gabor. A jak wam podoba się wykonanie 13-latki?

