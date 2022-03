Więcej o programach telewizyjnych przeczytasz na Gazeta.pl.

REKLAMA

We wtorek 8 marca na antenie TVN-u wyemitowany został nowy odcinek popularnego show "Milionerzy". Tym razem o główną wygraną walczyła Katarzyna Skrzypek. Od pierwszego pytania z łatwością udzielała odpowiedzi. Nawet te o Temudżyna nie sprawiło jej trudności.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Uczestnicy "Big Brothera" i "Baru", którzy odeszli w dziwnych okolicznościach. Niektóre z nich są przerażające

"Milionerzy". Wygrał "Jednego z dziesięciu" i "Va banque". Odpadł na pytaniu za 500 zł

"Milionerzy". Temudżyn, który był twórcą imperium mongolskiego, od 1206 r. znany jest światu jako:

Katarzyna Skrzypek pochodzi z Wrocławia. Karierę zaczynała jako nauczycielka języka angielskiego, ale przebranżowiła się i pracuje w HR. Pytanie za 1000 złotych, które usłyszała od Huberta Urbańskiego nie sprawiło jej za dużo problemu.

A. Juliusz Cezar

B. Hannibal

C. Czyngis-chan

D. Sulejman Wielki

Kobieta nie wyglądała na zaskoczoną i natychmiast poprosiła o zaznaczenie odpowiedzi C.:

Myślę, że nie będę zastanawiała się długo z odpowiedzią na to pytanie. Zaznacz, proszę odpowiedź C. Ostatecznie - przyznała.

"Milionerzy". Prawidłowa odpowiedź na pytanie - Temudżyn, który był twórcą imperium mongolskiego, od 1206 r. znany jest światu jako:

Właściwa odpowiedź na pytanie to odpowiedź C. Czyngis-chan.

"Milionerzy". Ciekawe pytania z ostatnich odcinków

W 515. odcinku "Milionerów" uczestnik został zapytany o to, co zrobił Henryk IV we włoskiej Cannosie. Uczestnik grał o 40 000 złotych. Pytanie sprawiło mu trochę trudności, ale w końcu zdecydował się na zaznaczenie poprawnej odpowiedzi. Stawka w programie jest bardzo wysoka. Pan Robert walczył o ćwierć miliona złotych, a poprawne dokończenie zdania sporo go kosztowało.

"Milionerzy". Pan Tomasz nie posłuchał żony i grał dalej. Odpadł przy pytaniu za 250 tys. złotych

Plotek.pl jest dla Was i dla Was piszemy o rozrywce. Ale to nie znaczy, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie.

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy siły z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.

Facebook

Fundacja PCPM - pomoc dla Ukrainy