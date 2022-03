Więcej o serialach przeczytasz na Gazeta.pl

REKLAMA

Drugi sezon "Bridgertonów" został oficjalnie potwierdzony wiosną 2021 roku, a od tego czasu fani produkcji przebierają nogami, wyczekując kolejnych odcinków. Twórcy szybko ugasili entuzjazm części widzów, informując, że do serialu nie powróci Regé-Jean Page, aktor grający jednego z głównych bohaterów, obiekt westchnień Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor). Chociaż znana jest już fabuła drugiego sezonu, nowi bohaterowie, zwiastun i plakaty, a premiera zbliża się wielkimi krokami, fani "Bridgertonów" cały czas tęsknią za Simonem Bassetem. Wylewając żale na Instagramie serialu, zwrócili także uwagę na fakt, że na plakatach promujących drugą serię produkcji Netfliksa zabrakło również Daphne.

Zobacz wideo "Bridgertonowie". Zwiastun drugiego sezonu

Jak mieszkają księżna Kate i książę William? Mamy zdjęcia

"Bridgertonowie". Fani martwią się brakiem ulubionych postaci

"Bridgertonowie" to adaptacja serii powieści Julii Quinn opisująca życie tytułowej arystokratycznej rodziny mieszkającej w Londynie na początku XIX wieku. Klan Bridgertonów tworzy ośmioro rodzeństwa oraz ich owdowiała matka. Głównych bohaterem każdej części powieści jest inny członek tytułowej rodziny, dlatego też na Simona Basseta zabrakło już miejsca.

Serial wraca, ale to nie będzie to samo.

Brakuje księcia - piszą na Instagramie rozczarowani widzowie, a pod ich komentarzami są setki polubień.

W dwóch postach, które opublikowane zostały na oficjalnym koncie serialu, znalazły się plakaty z bohaterami. Jak zwrócili uwagę fani "Bridgertonów", nie ma nich Daphne. Widzowie martwią się, że może to oznaczać, iż kolejna bohaterka całkowicie zniknie z produkcji lub jej rola w serialu będzie już drugo- albo nawet trzecioplanowa.

Byli w związkach, ale trafili razem na plan. Ich miłość zrodziła się na oczach kamer

Nowe odcinki "Bridgertonów" są adaptacją drugiego tomu powieści Julii Quinn, "Ktoś mnie pokochał". Głównym bohaterem jest znany londyński uwodziciel, Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey), najstarszy z tytułowego rodzeństwa. Anthony, który chce utrzymać rodzinne nazwisko, rozpocznie poszukiwania kobiety, której uda się spełnić jego absurdalne wymagania. W oko wpadnie mu Edwina Sharma (Charithra Chandran), jednak jej siostra, Kate (Simone Ashley), szybko odkryje, że mężczyzna kieruje się własnym interesem, a nie prawdziwym uczuciem. Premiera drugiego sezonu zaplanowana jest na 25 marca 2022 roku. Twórca produkcji Van Dusen ujawnił także, że oficjalnie potwierdzono już trzeci i czwarty sezon, daty ich premier póki co nie są znane.

---

Plotek.pl jest dla Was i dla Was piszemy o rozrywce. Ale to nie znaczy, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie w tych miejscach:

Wszystkie wiadomości na temat wojny w Ukrainie

Jak pomóc Ukrainie - pomoc prawna

Jak pomóc Ukrainie - pomoc rzeczowa i finansowa

Pomoc dla Przyjaciół z Ukrainy