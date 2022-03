Więcej aktualnych informacji przeczytasz na stronie Gazeta.pl.

Show "Magia nagości" cieszy się ogromną popularnością w wielu krajach, dlatego postanowiono stworzyć również i polską wersję. Pierwszy odcinek zadebiutował na antenie Zoom TV na początku września ubiegłego roku. Do programu mogą zgłaszać się osoby w każdym wieku. Z tej szansy postanowił skorzystać również 65-letni Kazimierz, który jedynie na podstawie atrakcyjności fizycznej wybrał kandydatkę, którą następnie zaprosił na randkę. Nie było to jednak takie łatwe zadanie, ponieważ najstarszy uczestnik show miał spore wymagania.

"Magia nagości". 65-letni Kazimierz odrzucił atrakcyjną blondynkę. Nie spodobały mu się jej kolczyki

Przemyślenia Kazimierza mogły zaskoczyć niejednego widza. Okazało się, że 65-latek bardzo dużą wagę przykładał do koloru paznokci. Najlepiej, aby kobieta wybierała kolor czerwony, ponieważ jego zdaniem to oznaka kobiecości i drapieżności. Senior miał też nietypowe podejście do biżuterii.

Im więcej pierścionków na dłoni, tym kobieta bardziej pracowita i gospodarna - ocenił Kazimierz.

To jednak nie koniec. Ze względu na duże, srebrne kolczyki, mężczyzna tuż przed finałem odrzucił również atrakcyjną Wiktorię. Co ciekawe biżuteria nie była zbytnio widoczna, ponieważ zasłaniały je długie włosy 47-latki.

Troszeczkę te kolczyki mi nie pasują - powiedział uczestnik show.

Ostatecznie Kazimierz zdecydował się zaprosić na randkę 43-letnią Adriannę.

Zwyciężył tradycjonalizm, mimo że blondynka farbowana - wyjaśnił Kazimierz.

Uczestnicy zdradzili, że spotkanie było udane i na pewno umówią się na kolejną randkę.

