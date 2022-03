Więcej informacji na temat popularnych programów telewizyjnych znajdziecie na stronie Gazeta.pl

REKLAMA

Na początku marca wystartowała piąta edycja "Love Island". Nowa odsłona randkowego show od początku przynosi sporo niespodzianek. Jedną z nich było nieoczekiwane wyeliminowanie Agnieszki, która na "Wyspie Miłości" spędziła jedynie 12 godzin. W siódmym odcinku nowego sezonu Michał zorganizował randkę we... trójkę. Jak możecie się domyślać, nie spotkało się to z aprobatą wyspiarek.

Zobacz wideo "Love Island". Pokazaliśmy Adrianowi stare zdjęcia Oli przed zabiegami. "Jeżeli to nie byłby mój kompleks, to bym zostawiła"

Jedni pobrali się w Grecji, inni we Włoszech. Warszawskie śluby też robiły wrażenie

"Love Island". Michał zorganizował randkę... we trójkę. Kamila się wściekła

Michał zrobił śniadanie dla Kamili i Roksany, które następnie określił w rozmowie z kobietami jako... "randeczka we trójkę". Kamila od razu dała odczuć, że nie podoba jej się takie sformułowanie i wyrzuciła z siebie to, co o tym myśli.

Nadal uważasz, że jesteś w porządku wobec nas? (...) Co to była za szopka z tym śniadaniem?! (...) Jesteśmy tu tydzień czasu, a ty już trzy dziewczyny wybrałeś. Jesteś takim gnojem, że współczuję ci - zaatakowała Michała Kamila.

W tej sytuacji Michał zbliżył się do... Julii. Po krótkim czasie zreflektował się jednak i poprosił na rozmowę Julię, Kamilę i Roksanę.

Trochę mi się w głowie zamieszało i nie widziałem, co mam robić - powiedział Michał.

Dobre wytłumaczenie?

Anna Głogowska zabrała na ściankę 14-letnią córkę. Wszyscy i tak patrzyli na jej koszulę

Plotek.pl jest dla Was i dla Was piszemy o rozrywce. Ale to nie znaczy, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie w tych miejscach:

Wszystkie wiadomości na temat wojny w Ukrainie

Jak pomóc Ukrainie - pomoc prawna

Jak pomóc Ukrainie - pomoc rzeczowa i finansowa

Pomoc dla Przyjaciół z Ukrainy