Nie jest tajemnicą, że część uczestników "Ślubu od pierwszego wejrzenia" mocno się ze sobą zżyła, a przyjaźń owocuje częstymi spotkaniami i wspólnymi wyjazdami. Tym razem "ślubna rodzinka" postanowiła wybrać się na narty. Jacek, uczestnik drugiej edycji matrymonialnego show, napisał na Instagramie, że pierwszy raz podczas wyprawy ze znajomymi towarzyszyła mu ukochana. Internauci opatrznie zrozumieli jego słowa, wnioskując, że partnerką Jacka jest Iga z piątej edycji programu. Pytania o związek z koleżanką ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pojawiały się już często i do tej pory mężczyzna ze spokojem zaprzeczał. Tym razem jednak Jacek naskoczył na fankę.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Jacek zezłościł się przez pytanie o związek z Igą

Uczestnik drugiej edycji programu zamieścił na Instagramie kilka zdjęć z wyjazdu, podczas którego towarzyszyli mu Agata z edycji trzeciej z narzeczonym, Agnieszka z Wojtkiem z edycji czwartej oraz Iga, uczestniczka piątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Na jednym ze zdjęć Jacek z Igą pozują uśmiechnięci obok siebie.

Jeden z dłuższych i śmiechowych weekendów, gdzie żartów było tak dużo, że brzuchy bolały. A jeszcze większa przyjemność, bo byłem z drugą połówka pierwszy raz na wyjeździe ze ślubnymi ludkami. Kolejne spotkanie będzie w większym gronie - napisał w poście.

Z racji tego, że Iga i Jacek nigdy nie ukrywali, że są dość blisko, a mężczyzna wziął stronę Igi przy jej rozstaniu z Karolem (sugerując nawet publicznie, że były mąż koleżanki zgłosił się do programu po darmowy ślub), wśród fanów zawrzało. Ponownie padło pytanie, czy to Iga jest drugą połówką, o której mowa.

A przeczytałaś opis??? - odpowiedział wyraźnie zirytowany Jacek.

Internauci zaczęli tłumaczyć się, że doszli do takiego wniosku właśnie ze względu na opis pod zdjęciem i odpowiedzieli Jackowi, że nie ma powodu, aby się unosić. Sytuację próbowała uspokoić Iga, która włączyła się w dyskusję i zaprzeczyła, jakoby ona i Jacek byli parą. Uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nadal był jednak wyraźnie rozzłoszczony.

Z opisu wynika, że pierwszy raz byłem z drugą połówką, a z Igą jestem już na kolejnym już wyjeździe! (...) Przy poprzednich zdjęciach już odpisywałem, że to nikt z programu, czy przy każdym zdjęciu mam się tłumaczyć, że moja druga połówka chce zachować anonimowość. Czy to trudno zrozumieć czy doczytać? - odpisał w komentarzu.

W walentynki Jacek pochwalił się zdjęciem kobiecych nóg, informując jednocześnie, że należą do jego nowej wybranki. Z racji tego, że cała reszta ukochanej uczestnika znalazła się poza kadrem, fani zaczęli snuć domysły, kto to jest. Jak na razie Jacek utrzymuje personalia partnerki w tajemnicy, ale przekazał jedynie, że nie jest to żadna z uczestniczek "Ślubu od pierwszego wejrzenia".

