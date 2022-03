Więcej informacji na temat popularnych programów telewizyjnych znajdziecie na stronie Gazeta.pl

W ubiegłym tygodniu wystartowała piąta edycja "Love Island". Nowa odsłona od początku przynosi sporo niespodzianek. Jedną z nich było nieoczekiwane wyeliminowanie Agnieszki, która na "Wyspie Miłości" spędziła jedynie 12 godzin.

W tym roku produkcja programu przygotowała dla fanów nie lada gratkę. W soboty na PolsatGo będzie można obejrzeć odcinki specjalne - "Sobota na Love Island". Znajdą się tam ujęcia zza kulis show oraz niepublikowane materiały. W ubiegły weekend ukazał się epizod, w którym Agnieszka opowiedziała Karolinie Gilon o swoich wrażeniach z pobytu na "Wyspie Miłości".

"Love Island 5". Agnieszka odpadła z programu po 12 godzinach. Żałuje tylko jednego

Piąta edycja "Love Island" rozpoczęła się w ubiegłym tygodniu, a program opuścili już pierwsi uczestnicy. Jako pierwsza odpadła Agnieszka, która ledwo zdążyła rozpakować walizki, a już musiała pożegnać się z pozostałymi mieszkańcami "Wyspy Miłości". Uczestniczka nie spodziewała się, że jej udział w randkowym show zakończy się tak szybko.

Powiem ci, że byłam w totalnym szoku jak dowiedziałam się, że mam się spakować i mam na to tylko 30 minut. Myślałam, że to jest jakiś Prima Aprilis. Szczerze, no jestem zaskoczona, że to tak krótko było - powiedziała Karolinie Gilon.

Agnieszka przyznała też, że żałuje jednej rzeczy.

Nie zdążyłam się wykąpać w tym pięknym basenie. Nie było mi dane... Szkoda. Cieszę się, że ta przygoda była nawet taka krótka. Takie jest życie. W końcu będę mogła powiedzieć, że zrobiłam coś szalonego w życiu - wyznała.

Spodziewaliście się, że Agnieszka odpadnie tak szybko?

