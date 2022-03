"Familiada". Anna Lewandowska zawodniczką MMA? Nawet ankietowani tego nie udźwignęli

Więcej o programach telewizyjnych przeczytasz na Gazeta.pl

Widzowie "Familiady" coraz częściej narzekają na powtarzające się czy zbyt ogólne pytania. Ale gdy twórcy teleturnieju starają się wpaść na coś nowego, okazuje się, że wymiękają uczestnicy. Taka sytuacja miała miejsce przy pytaniu o najsłynniejsze polskie zawodniczki MMA. Mimo że od kilku lat w tym sporcie osiągają sukcesy również za granicą, członkowie drużyn musieli się mocno nagłowić, żeby wymienić zaledwie dwa nazwiska.

"Familiada". Pytanie o zawodniczki MMA pokonało graczy

W niedzielę 6 marca w telewizyjnym studiu zmierzyły się drużyny "Sąsiadów" i "Kuzynek". Wszystko szło dobrze, aż do pytania o wybitną polską zawodniczkę MMA, w którym trzeba było trafić zaledwie trzy odpowiedzi. Gracz z drużyny "Sąsiadów", który zgłosił się jako pierwszy, niestety nie był w stanie wskazać żadnego nazwiska. Przeciwniczka także nie wiedziała i nie pomogła jej nawet podpowiedź Karola Strasburgera, że w Polsce mamy kilka zawodniczek formatu światowego. Honor uratował jeden z "Sąsiadów", który wskazał na Karolinę Kowalkiewicz.

Dalej było niestety już tylko gorzej. Zawodnicy wiedzieli, że dzwoni, ale nie wiedzieli, w którym kościele, bo dopiero za trzecim razem podali poprawne nazwisko Joanny Jędrzejczyk, obstawiając wcześniej "Jędrzejczak" i "Andrzejczak". Pytanie wróciło do drużyny "Kuzynek", które doszły do wniosku, że kiedyś w MMA walczyła Anna Lewandowska. Niestety ani fakty, ani wiedza ankietowanych nie potwierdziły ich przypuszczeń. Lewandowska, chociaż jest mistrzynią karate, nie miała z MMA nic wspólnego. Ostatnia zawodniczka, której nazwisko skryło się na tablicy, to Agnieszka Niedźwiedź.

Ania Lewandowska się chyba nie biła - podsumował Strasburger.

W obronie graczy, którzy dość kiepsko poradzili sobie z tym pytaniem, stanęła część widzów "Familiady". W komentarzach zwrócili uwagę, że pytanie nie należało do najłatwiejszych, a większość z nich była w stanie wymienić jedynie zawodniczki biorące udział galach freak show fight jak Marta Linkiewicz czy Lil Masti.

Wiedza tak niezbędna jak to, który piesek z "Psiego Patrolu" pierwszy zjadł parówkę.

Co to za pytanie?

Szczerze to oprócz Joanny Jędrzejczyk i Karoliny Kowalkiewicz nie kojarzę żadnej innej - piszą w komentarzach.

Poradzilibyście sobie z odpowiedzią?

