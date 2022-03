Więcej informacji na temat uczestników popularnych programów telewizyjnych znajdziecie na stronie Gazeta.pl

Agnieszka Łyczakowska i Wojtek Janik poznali się na planie czwartej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Para od razu znalazła wspólny język i do dziś tworzy szczęśliwe małżeństwo. Na początku stycznia na świat przyszła ich córeczka Antosia. Ostatnio młodych rodziców odwiedziły kamery "Dzień dobry TVN". Agnieszka i Wojtek opowiedzieli o rodzicielstwie i pochwalili się nowym mieszkaniem.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Agnieszka i Wojtek opowiedzieli, jak się czują w roli rodziców

Uczestnicy czwartej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" gościli ostatnio kamery "Dzień dobry TVN". Świeżo upieczeni rodzice zdecydowali się szczerze opowiedzieć o swoich doświadczeniach. Wojtek zdradził, że jego żona kilkakrotnie straciła ciążę.

Motorem napędowym była Aga. Cztery razy poroniła, to jest nasza pierwsza udana, ale piąta ciąża. Kiedy dowiadywaliśmy się, że jest kolejna ciąża, to wręcz nie chciałem się cieszyć: poczekajmy, nie nakręcajmy się, nie mówmy o tym. Jak lekarka powiedziała, że wszystko jest bezpieczne, to zaczęliśmy o tym rozmawiać i planować dalsze życie - przyznał mężczyzna.

Agnieszka dodała też, że rodzicielstwo od początku było ich marzeniem. Kiedy tylko zakochani uznali, że są są dla siebie stworzeni i planują pozostać w związku, zaczęli starania o potomstwo.

Uznaliśmy z Wojtkiem, że to małżeństwo wypaliło, że jesteśmy pewni siebie i się pokochaliśmy, to kolejnym krokiem było powiększenie rodziny - powiedziała uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia".

Ja nie dawałam za wygraną, ale Wojtek każdej kolejnej ciąży się bał - dodała.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Agnieszka opowiedziała o porodzie

Świeżo upieczona mama zapewniła także, że mąż wspierał ją przez całą ciążę. Opowiedziała również o porodzie i pierwszych chwilach z córeczką.

Wody odeszły mi w domu, dopakowałam się do walizki, zjadłam z rodzicami zupę, wykąpałam się i zadzwoniłam po Wojtka - wspominała Agnieszka.

Uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdradziła też, jaka była jej pierwsza myśl po urodzeniu Antosi.

Byłam wymęczona. Myślałam, że łzy będą mi ciekły po policzku, ale moją pierwszą myślą, kiedy położyli mi ją na klatce piersiowej, to było: "cudownie, że już jesteś, że to się wszystko skończyło i jesteś zdrowa" - wyznała żona Wojtka.

Córka Agnieszki i Wojtka przyszła na świat 4 stycznia 2022 roku. Niedawno szczęśliwi rodzice świętowali dwa miesiące pociechy.

