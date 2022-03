"Love Island". Internauci zażenowani Radkiem. Doda również! Przypomniał jej Majdana. Auć!

W najnowszym odcinku "Love Island" doszło do przeparowania. Radek, który niedawno dołączył do programu, wylądował w parze z Julią. Mężczyzna raczej nie wyglądał na chętnego, by nawiązać z nią więź. Internauci ostro ocenili jego zachowanie. O opinię pokusiła się również Doda, która nawiązała do byłego męża. Co na to Radosław Majdan?

