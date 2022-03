"Mask Singer". Pierwsza osoba zdemaskowana. Kto krył się w kostiumie Tortu?

Więcej na temat telewizyjnych show znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Importowany z USA show "The Masked Singer" trafił na antenę TVN pod nową nazwą: "Mask Singer". Zasady są te same - jury złożone z czwórki celebrytów próbuje odgadnąć tożsamość innych celebrytów, śpiewających na scenie w fantazyjnych kostiumach. W każdym odcinku ktoś zostaje zdemaskowany, podczas gdy tożsamość pozostałych osób pozostaje nadal owiana tajemnicą. Jak wypadł pierwszy odcinek?

"Mask Singer". Pierwszy celebryta bez maski

Zamaskowani i odziani w kostiumy celebryci walczą w krótkich pojedynkach na scenie. Każdy pojedynek wyłaniał zwycięzcę i przegranego, zaś spośród trójki przegranych jedna osoba musiała zdjąć maskę. Do "strefy zagrożenia" trafili Słońce, Kot i Tort. Osoba, która otrzymała najmniej głosów, zdejmowała maskę. W pierwszym odcinku "Mask Singer" zdemaskowano Tort.

Kto był Tortem?

Podpowiedzi wskazywały na to, że Tort będzie najpewniej mężczyzną sportowcem. Jury obstawiało nawet Jarosława Gowina, jednak ostatecznie okazało się, że Tortem był Mateusz Banasiuk.

A kim Mateusz Banasiuk jest? Aktorem znanym z "Furiozy", mężem Magdaleny Boczarskiej.

"Mask Singer". Komentarze widzów umiarkowanie optymistyczne

"Mask Singer" mógł być totalnym niewypałem, albo tylko lekko trącić żenadą. Po pierwszym odcinku ciężko tak naprawdę jeszcze ocenić całość. Na plus wypadają na pewno kostiumy, które widzowie docenili w komentarzach w postach na Instagramie. Nikt też nie zawiódł wokalnie. Jednak komentarze jury, w którym znajdziemy m.in. Kubę Wojewódzkiego czy Julię Kamińską, dość często były zwyczajnie żenujące i żartobliwe na siłę.

Dno dna, dawno się tak nie uśmiałam.

Dramatycznie złe...

Dla kontrastu, znalazły się też głosy umiarkowanie zadowolonych:

Wyjdę na przekór komentującym i powiem, że mi się ten program podoba - zadeklarował jeden z widzów.

Widzieliście? Ominęliście? Jak wrażenia?

---

Plotek.pl jest dla Was i dla Was piszemy o rozrywce. Ale to nie znaczy, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie w tych miejscach:

Wszystkie wiadomości na temat wojny w Ukrainie

Jak pomóc Ukrainie - pomoc prawna

Jak pomóc Ukrainie - pomoc rzeczowa i finansowa

Pomoc dla Przyjaciół z Ukrainy