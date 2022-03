Więcej na temat programów telewizyjnych znajdziecie na stronie Gazeta.pl

W piątek 4 marca na antenie Polsatu wystartowała nowa edycja programu "Twoja twarz brzmi znajomo". Za uczestnikami pierwsze występy. Wśród nich jest Karolina Pisarek, która zaliczyła niezbyt udany debiut. Na scenie wcieliła się w postać Madonny. Niestety jurorzy i widzowie nie zostawili na niej suchej nitki.

"Twoja twarz brzmi znajomo". Karolina Pisarek zmiażdżyła piosenkę Madonny, internauci bezlitośni

Karolina Pisarek zaśpiewała na scenie utwór Madonny "Sorry". W dynamicznej piosence było dużo choreografii i wygibasów na scenie. Modelka zaliczyła nawet fikołki i skoki na plecy tancerzy. Mimo wysiłków, jej pierwszy występ został skrytykowany przez jurorów. Choć ci starali się być dyplomatyczni, Małgorzata Walewska stwierdziła, że modelka ma duże szanse, by zostać "maskotką tej edycji". Natomiast Michał Wiśniewski stwierdził, że "nie wyszło". Z kolei niektórzy internauci uznali, że udział modelki w show to nieporozumienie.

Tak trochę jak Mandaryna w Sopocie.

Aż uszy więdły. Co to było? Pora schować swoje zarozumialstwo i zrozumieć, ze nie warto łapać wszystkich srok za ogon.

Trochę dziewczyna przekombinowała.. Do tego programu idą ludzie, którzy potrafią śpiewać. Myślałam, że jest bardziej rozważna - skomentowali widzowie na Instagramie.

Pojawiło się dużo więcej zarzutów. Niektórzy stwierdzili, że jeśli Pisarek jest dobra w dziedzinie modelingu, powinna w niej się doskonalić, a nie "pchać się wszędzie", a nawet "robić z siebie błazna". Padły głosy, że wokalne marzenia powinna "zdecydowanie odłożyć na później". Internauci zauważyli też, że modelka robi międzynarodową karierę, a nawet często wplata w swoje wypowiedzi angielskie słówka. Tymczasem, gdy śpiewała w tym języku, zwrócili uwagę, że jej wymowa pozostawia wiele do życzenia. Sama zainteresowana zachęcała do obejrzenia pierwszego odcinka. Co do śpiewania, przyznała, że nigdy w życiu tego nie robiła.

Przyszłam do programu aby rozwinąć się i przekroczyć granice, których wcześniej nie przekraczałam. Będzie to mój debiut śpiewając, grając i tańcząc na scenie. (...) Nie jest to dla mnie łatwe, bo nigdy nie miałam z żadną z tych czynności do czynienia, ale wierzę, że z waszym wsparciem uda mi się rozwinąć i również zmotywować innych do walki o siebie! - napisała na Instagramie.

Jednak na profilu modelki pojawiły się głosy wsparcia. Fani kibicują jej i twierdzą, że wokal nie był tak zły, jak twierdzili jurorzy.

Początki nie są łatwe, tym bardziej, że nie jesteś ani wokalistką, ani aktorką. Trafisz na swoją odsłonę, zobaczysz - podtrzymywali na duchu.

Oglądacie nową edycję "Twoja twarz brzmi znajomo"? Jak oceniacie występ Karoliny Pisarek?

