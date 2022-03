Więcej informacji na temat popularnych programów telewizyjnych znajdziecie na stronie Gazeta.pl

Programy randkowe cieszą się w Polsce niesłabnącą popularnością, a ich uczestnicy stają się celebrytami. Sukces "Hotelu Paradise" czy "Love Island" spowodował, że stacje telewizyjne decydują się na produkcję polskich edycji kolejnych hitowych formatów. Już niedługo na antenie ZOOM TV zadebiutuje nowy program - "Power of Love. Polska". Program poprowadzi była przyjaciółka Joanny Krupy.

"Power of Love. Polska". Kto został gospodynią programu?

W niedzielę, 20 marca, na antenie ZOOM TV zadebiutuje nowe randkowe show - "Power of Love. Polska" Program został oparty na tureckim formacie "Kismetese Olur". Show było też emitowane w innych państwach, m.in. w Grecji czy Rumunii. Według informacji podanych przez portal wirtualnemedia.pl, nowy program ma być nagrywany w Stambule, w Turcji. Celem show jest pomoc samotnym osobom w znalezieniu miłości. W polskiej odsłonie tureckiego hitu wystąpi 18 uczestników. Będą oni codziennie spędzali ze sobą osiem godzin w studiu. W tym czasie mają wykonywać zadania oraz grać w gry, które pozwolą im się lepiej poznać. Następnie bohaterowie będą mogli się ze sobą spotykać tylko w czasie zaaranżowanych randek. Spotkania sam na sam będą nagrodą za zwycięstwo w kolejnych zadaniach. Co tydzień z programem będzie musiała się pożegnać jedna osoba, która zostanie wyeliminowana przez pozostałych uczestników. Telewidzowie będą mogli głosować na wybranych bohaterów i tym samym zapewnić im awans do kolejnego odcinka oraz nagrodę pieniężną.

Stacja poinformowała za pośrednictwem Instagrama, że gospodynią programu została Małgorzata Leitner. Jest ona właścicielką agencji Avant Management. W swojej karierze współpracowała z wieloma znanymi modelkami, m.in. Karoliną Pisarek, Sandrą Kubicką, Katarzyną Struss czy Joanną Krupą. Relacja z tą ostatnią, zarówno zawodowa, jak i prywatna, zakończyła się w atmosferze skandalu.

Jesteście ciekawi programu "Power of Love. Polska"?

